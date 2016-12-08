Asus X00GD Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Yeni yıla girmeye artık sayılı saatler kala yeni yılda teknoloji dünyasında ne gibi değişiklikler yaşanacağı da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Tabi yeni yılda en çok merak edilen alanlardan birisi de akıllı telefon alanı. Bir bir çıkacağı açıklanan yeni modellerin özelli...