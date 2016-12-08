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Teknoloji Haberleri

Son güncelleme: 8 Aralık 2016
Erida Drone CES 2017 Fuarında Kendini Gösterecek

Erida Drone CES 2017 Fuarında Kendini Gösterecek

Xiaomi firmasının en büyük ortağı olduğu Yi Technologies ile birlikte geliştirdiği Erida Drone CES 2017 fuarında kendisini gösterecek. Xiaomi firması yeni dronenu ile birlikte bir çok ilgi çekici ürününü fuarda tanıtması bekleniyor. Çin’in yükselen yıldızı olan Xiaomi b...

Asus Rog GX501 Oyun Bilgisayarının Tüm Özellikleri

Asus Rog GX501 Oyun Bilgisayarının Tüm Özellikleri

Oyun bilgisayarları denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Asus, oyuncu serisi laptop bilgisayarlarına sürekli yeni üyeler eklemeye de devam ediyor. Rog serisi olarak bilinen oyun serisi bilgisayarlarında markanın kullanıcılara sunduğu son serinin ise Asus Rog GX501 olacağı or...

Lenovo Yoga 370 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Lenovo Yoga 370 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Tablet teknolojisi ile bilgisayar teknolojisini bir araya getiren teknolojilerden biri olarak bilinen 2’si 1’arada tablet cihazları için her dönemde yeni ürünler piyasaya sürülmeye başlandı. Sürekli yeni ürünlerinde eklenmesiyle beraber bu alanda yeni teknolojilerde öne çıkmaya ba...

Asus X00GD Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Asus X00GD Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Yeni yıla girmeye artık sayılı saatler kala yeni yılda teknoloji dünyasında ne gibi değişiklikler yaşanacağı da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Tabi yeni yılda en çok merak edilen alanlardan birisi de akıllı telefon alanı. Bir bir çıkacağı açıklanan yeni modellerin özelli...

Fam Uygulaması iMessage İçerisinde Grup Video Konuşmalarına İzin Veriyor

Fam Uygulaması iMessage İçerisinde Grup Video Konuşmalarına İzin Veriyor

Apple’ın FaceTime uygulamasının eksik tarafı grup video konuşmalarına eksik olmasıydı. Skype, ooVoo ve now Messenger gibi uygulamalar grup video konuşmalarına izin vermekte, fakat FaceTime’da bu özellik bulunmamakta. Son olarak Houseparty uygulaması video konuşma yarışına katıld...

Android Telefonlar için Geliştirilen Superbook Gecikecek

Android Telefonlar için Geliştirilen Superbook Gecikecek

Bir Kickstarter projesi olan Superbook Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzu laptopa dönüştürmek için geliştiriliyordu. Kickstarter sitesinde en yüksek bağışı alan projelerden biriydi. 99 dolarlık cihaz temel olarak akıllı telefonunuzun işlemcisi ve ramini kullanan...

Samsung Chromecast Özelliklerini Televizyonlarına Getirebilir

Samsung Chromecast Özelliklerini Televizyonlarına Getirebilir

Samsung’un Smart View uygulaması kullanıcılarına filmlerini ve fotoğraflarını ve yakınlarındaki televizyonlara aktarabilmelerini sağlıyordu. Uygulamanın uygulama mağazalarındaki son versiyonunda gösterilen ekran görüntülerinde artık kesintisiz görüntü ve ses yapılmasına...

Samsung Quantum Dot Monitör Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Quantum Dot Monitör Özellikleri Ortaya Çıktı

CES 2017 fuarında hiç şüphe yok ki birçok yeni teknoloji ürünü tanıtılacak. Otomobil teknolojisinden akıllı ev sistemlerine kadar hemen her alanda yeni teknolojilerin tanıtılacağı fuarda birçok yeniliğinde ortaya çıkması bekleniyor. Hemen belirtelim akıllı telefonlar için gen...

Microsoft Surface Pro 5 Ortaya Çıkmaya Başladı

Microsoft Surface Pro 5 Ortaya Çıkmaya Başladı

Son yıllarda Apple ile rekabete girmeye başlayan teknoloji devi Microsoft özellikle Apple’ın MacBook ve iPad modellerini geride bırakmak için tablet teknolojilerine yönelmeye başladı. Markanın bu alanda en başarılı modelleri ise Surface Pro serisi olarak karşımıza çıkmaya başlad...

Satış Oranı En Yüksek 2016 Yılının En Sevilen Oyunları

Satış Oranı En Yüksek 2016 Yılının En Sevilen Oyunları

Bu sene teknoloji dünyasında başta tabi ki akıllı telefonlar olmak üzere birçok gelişme yaşandı. Yeni görüntü teknolojileri, yeni işlemci teknolojileri, yeni sanal gerçeklik cihazları derken birçok teknoloji ürünüyle karşı karşıya kaldık. Bunun dışında en büyük gelişme...

Yeni Çıkan Akıllı Saatler

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