2016 Oyun Sektörüne Yaradı

Yayınlanan son rapora göre 2016 senesinde oyun sektörü ciddi bir büyüme gösterdi. Detaylar haberimizde.

Oyun sektörünün 2016 yılında elde ettiği toplam gelir gerçekten yüksek miktarda. Yayınlanan rapora göre 2016 yılında toplamda 91 milyon dolarlık bir gelir söz konusu.

Söz konusu gelirin 41 milyon dolarlık kesimini mobil oyunlar, 45 milyar dolarlık kesiminiyse konsol ve PC oyunları oluşturuyor. PC oyun sektörü bu yıl %6.7’lik artışla 34 milyar dolar kazanç sağlamış durumda. LoL’ün ve Overwatch gibi yeni çıkan oyunların PC sektöründeki büyümede son derece etkili oldukları belirtiliyor. Yeni nesil grafik kartlarıyla sağlanan gelişmeler de gözden kaçmayacak düzeyde.

Mobildeyse en çok kazanan oyunların başında Clash Royale ve Pokemon GO geliyor. Tüketicilerin konsollara direkt oyun indirmesinde de artış olduğu ve dijital indirmelere 6.6 milyar dolar harcandığı söyleniyor.

E-spor, oyun videoları ve sanal gerçeklik gibi yeni kategorilerin katkısının az olduğu ancak önümüzdeki yıllar için büyük ümit vadettiği belirtiliyor. Sony ve HTC’nin 2017 yılında sanal gerçeklik sektörünün liderleri olacağı da raporun sonuçları arasında. 2016 yılında sanal gerçekliğin 2.7 milyar dolar, oyun videolarınınsa 4.4 milyar dolara eriştiği verilen bilgilerden.

E-spor’da %19’luk büyümeyle 892 milyon dolarlık bir gelir sağladı. Yeni nesil medya tüketicilerinin ve yatırımların bu pazardaki etkisinin pazarın büyümesini hızlandırdığının üzerinde duruluyor.