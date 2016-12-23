2016 Yılı Alınabilecek En İyi Steam 20 TL Altı Oyunlar

Dijital oyun denildiği zaman akla ilk olarak Steam geliyor. Sadece bilgisayarlarda değil oyun konsollarında da kullanılan dijital oyun platformu sayesinde birçok yayıncının birçok efsane serisi oyunlarına anında ulaşabiliyorsunuz. Bu yönü ile beraber dünyanın en çok kullanılan oyun servislerinden de biri olan Steam, bu kadar çok kullanılmasına karşın kullanıcılara belli dönemlerde yaptığı indirim etkinlikleri sayesinde de gündem oluyor. Şimdilerde de benzeri bir indirim etkinliği yapan platform kış indirimleri kapsamında da birçok oyunun fiyatını neredeyse yarı yarıya hatta daha fazlada indirdi. Bu indirimlerle beraber Steam 20 TL Altı Oyunlar listesi de efsane haline gelmiş oyunlarla beraber yenilendi.

İndirim Sonrasında Steam 20 TL Altı Oyunlar Listesine Giren Seriler

Kış indirimleri kapsamında yapılan indirimlerle beraber çok ünlü oyun serilerini bile 20 TL altında fiyat kategorisinde görmeye başladık. Kısa süre sonra bitmesi beklenen etkinlik bitmeden önce 20 TL altında alınabilecek en iyi oyunlarda haliyle gündem oldu. Peki, Steam 20 TL Altı Oyunlar arasında tercih edilebilecek en iyi 6 oyun hangisi? Bakalım.

Euro Truck Simulator 2

Normal fiyatı 39 TL olan oyun artık başlı başına markalaşmış bir seri olarak dikkat çekiyor. Tır simülasyonu oyunu olarak piyasaya sürülen seri 2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen sürekli olarak yeni özelliklerle güncellendiği için etkinliğini hiç kaybetmiyor. Hem çoklu oyuncu desteği hem de sürekli yeni harita güncellemeleri almasıyla beraber en çok tercih edilen oyunlardan biri olan seri tır simülasyonu oyunları içerisinde de ilk 3 arasında yer alıyor.

Kış İndirimleri Öncesi Fiyat: 39 TL

Kış İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyat: 9,75 TL

İndirimin Devam Edeceği Tarih: 2 Ocak

Counter-Strike: Global Offensive

Gelelim bir efsane seriden bir diğerine. Çok eski oyun serilerinden biri olan Counter-Strike’ın en çok tutan oyunlarından biri olan Counter-Strike: Global Offensive Steam indirimlerinde en çok beklenen oyunlardan biri olmuştu. Özellikle çoklu oyuncu desteği nedeniyle hala en çok oynanan oyunlardan biri olarak bilinen serinin şu an için Steam 20 TL Altı Oyunlar içerisinde yer aldığını da belirtelim.

Kış İndirimleri Öncesi Fiyat: 24 TL

Kış İndirim Oranı: %33

İndirimli Fiyat: 16 TL

İndirimin Devam Edeceği Tarih: 2 Ocak

The Forest

İlk olarak bağımsız geliştiriciler tarafından duyurulan oyunlardan biri olan The Forest yayınlandığı andan itibaren geliştirilmeye devam etmiş olan bir oyun. Şu anda tamamlanmamış olan oyunun sürekli yeni güncellemeleri devam ediyor. İlk versiyonuna göre çok daha başarılı bir versiyonla satışa çıkan oyunun ana hikayesi ise hayatta kalmak. Karakterimizin uçak kazasından kurtulmasıyla başlayan hikayesi, ormanlık alanda yerlilere ve doğa şartlarına karşı verdiği yaşam mücadelesi ile devam ediyor. Tabi ki oyunun şu an için Steam 20 TL Altı Oyunlar listesinde en popüler olanlarından biri olduğunu da belirtelim.

Kış İndirimleri Öncesi Fiyat: 24 TL

Kış İndirim Oranı: %33

İndirimli Fiyat: 16 TL

İndirimin Devam Edeceği Tarih: 2 Ocak

PAYDAY 2

İndirimlerle Steam 20 TL Altı Oyunlar listesine giren oyunlardan bir diğeri de PAYDAY 2 serisi. Genel olarak soygun planlanması ve hayali soygunlar yapılması üzerine kurulu bir oyun olan seride çoklu oyuncu desteği ise en büyük artı nokta olarak gösterilmekte.

Kış İndirimleri Öncesi Fiyat: 31 TL

Kış İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyat: 7,75 TL

İndirimin Devam Edeceği Tarih: 2 Ocak

Project CARS

Yarış kategorisinde oyun arayan kullanıcılar için en iyi seçimler arasında ilk 2 sırada gösterebileceğimiz Project CARS gerek grafikleri gerek oyun için atmosferi gerekse de araç modellemeleri ile bu kategorisin en başarılı oyunlarından bir tanesi. Aslında araçların özelliklerinin tam olarak oyuna yansıtılması sayesinde yarış kategorisinin dışında simülasyon kategorisinde de yer verilen oyun kış indirimleri sayesinde şu an Steam 20 TL Altı Oyunlar listesinde yer almakta.

Kış İndirimleri Öncesi Fiyat: 45 TL

Kış İndirim Oranı: %67

İndirimli Fiyat: 14,85 TL

İndirimin Devam Edeceği Tarih: 2 Ocak

Rocket League

Eğlenceli oyun yapısı ile beraber beğeni toplayan Rocket League serisi de yine çok satan oyunlar arasında. Çoklu oyuncu desteği sayesinde saatlerce sıkılmadan oynanabilen serinin Steam 20 TL Altı Oyunlar arasına indiğini de belirtelim. Kış indirimleri kapsamında da indirimlerin devam edeceği belirtiliyor.

Kış İndirimleri Öncesi Fiyat: 31 TL

Kış İndirim Oranı: %40

İndirimli Fiyat: 18,60 TL

İndirimin Devam Edeceği Tarih: 2 Ocak