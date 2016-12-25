2016 Yılı En Ucuz Akıllı Telefonlar Özellikleri ve Fiyatları

Yeni yıla artık sadece sayılı günler kaldı. Teknolojik birçok gelişmenin yaşandığı 2016 yılının geride kalmaya başlamasıyla beraber 2016 yılında en çok öne çıkan ürünler olarak dikkat çeken akıllı telefonlar açısından yılın nasıl geçtiği de merak konusu oldu. Teknik özellikleri oldukça yüksek akıllı telefonlar, dev markaların akıllı telefonları derken bu alanda aslında en çok merak edilen konulardan birisi de 2016 yılının En Ucuz Akıllı Telefonlar listesi oldu. Hem yüksek teknolojili hem de oldukça ucuz olan bu telefonlar 2016 yılına da damga vurdu.

2016 Çıkışlı Alınabilecek En Ucuz Akıllı Telefonlar

Bu yılın En Ucuz Akıllı Telefonlar listesinde ise kullanıcılara birçok yeni model sunulduğunu da belirtelim. Yani ürün çeşitliliği oldukça fazla. Peki, tüm bu ürün çeşitliliği içerisinde En Ucuz Akıllı Telefonlar listesi için tercih edilebilecek modeller hangileri? Bu modellerin özellikleri ve fiyatları ne kadar?

Piranha IQ Pro G

2016 yılında çıkan En Ucuz Akıllı Telefonlar arasında yer alan ilk model Piranha IQ Pro G modeli. Ekran teknolojisi olarak IPS LCD ekran ile fiyatına göre oldukça iyi bir teknoloji sunan seri 5 inç ekran boyutu ve 540 X 960 çözünürlük desteğiyle beraber kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Pil kapasitesi konusunda 2000 mAh değeri için oldukça standart bir pil kapasitesi sunan akıllı telefonun MediaTek MT6735M 1 GHz değerinde 4 çekirdekli işlemci ile beraber geldiğini de belirtelim. Bunun dışında telefonun Ram miktarı ise seriyi aslında en aşağı çeken özelliklerden biri olarak sadece 1 GB bellek miktarı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. 8 megapiksel Full HD çekim özellikleri kameranın da oldukça ideal bir ürün olduğunu da belirtelim.

Batarya Kapasitesi: 2000 mAh

Ekran Boyutu: 5 inç

Ram: 1 GB

Çift Hat Desteği: Var

İşletim Sistemi: Android 5.1

4,5 G Desteği Sunuyor Mu: Evet

Telefonun Fiyatı: 350 – 400 TL

Samsung’un giriş seviyesi akıllı telefonlarından biri olan J1 modeli de yine En Ucuz Akıllı Telefonlar arasında gösterilebilir. Hem Samsung garantisi hem de düşük ücretleri ile bu akıllı telefonun da bir hayli tercih edildiğini de belirtelim. Zira seride 4,5 inç ekran ve Super AMOLED ekran teknolojisi bile telefonun oldukça başarılı bir fiyat performans ürünü olduğunu da söylemek gerekli.

Çözünürlük konusunda 480 X 800 değeri ile yine ideal bir değer sunan seri Spreadtrum işlemcileri ile beraber geliyor. 1,2 GHz hız değerinde 4 çekirdekli işlemcilere ise 1 GB Ram eşlik etmekte. Tüm bu yönleriyle beraber başarılı fiyat performans ürünlerinden birisi J1.

Batarya Kapasitesi: 2050 mAh

Ekran Boyutu: 4,5 inç

Ram: 1 GB

Çift Hat Desteği: Var

İşletim Sistemi: Android 5.1.1

Antutu Puanı: 21.800 puan

4,5 G Desteği Sunuyor Mu: Hayır

Telefonun Fiyatı: 400 – 410 TL

Akıllı telefon alanında Vibe serisi ile tanıdığımız markalardan biri olan Lenovo şimdilerde Moto modelleri ile gündemde olsa da teknoloji devinin uygun fiyatlı Vibe modelleri hala ciddi oranda satış rakamı elde etmekte. En Ucuz Akıllı Telefonlar listemize de Lenovo’nun Vibe C serisi giriyor. 5 inç ekran boyutu ve FTF LCD ekranı ile gelen akıllı telefonun sunduğu çözünürlük değeri ise 480 X 854.

Ekran özelliklerinin yanı sıra teknik özellikleri konusunda da ideal olan ürünlerden biri olarak karşımıza çıkan telefonda Snapdragon 210 1.1 GHz hızında 4 çekirdekli işlemci yer alıyor. İşlemcilere ek olarak ise model yine 1 GB Ram sunan serilerden birisi. Kamera konusunda da 720p 5 megapiksel seçimi bulunduğunu da belirtelim.

Batarya Kapasitesi: 2300 mAh

Ekran Boyutu: 5 inç

Ram: 1 GB

Çift Hat Desteği: Var

İşletim Sistemi: Android 5.1.1

Antutu Puanı: 21.200 puan

4,5 G Desteği Sunuyor Mu: Evet

Telefonun Fiyatı: 450 TL

LG kalitesiyle beraber gelen akıllı telefonlardan biri olan K4 Lte yine En Ucuz Akıllı Telefonlar arasında yer almakta. Ekran konusunda 4,5 inç tercihi yapan LG’nin ayrıca IPS LCD ekran sunması ve çözünürlük değeri olarak da 480 X 854 değeri sunması ürünü tam bir fiyat performans serisi haline getirilmekte.

İşlemci olarak MediaTek MT6735 işlemcileri kullanıcılara sunan telefon 1 GHz hız değerinde 4 çekirdek işlemci ve 1 GB Ram bellek miktarına sahip. Kamera konusuna gelecek olursak seride yine 5 megapiksel 720p gibi klasik bir seçim yapıldığını belirtelim.

Batarya Kapasitesi: 1940 mAh

Ekran Boyutu: 4,5 inç

Ram: 1 GB

Çift Hat Desteği: Yok

İşletim Sistemi: Android 5.1.1

4,5 Desteği Sunuyor Mu: Evet

Telefonun Fiyatı: 530 – 550 TL

Android 7 güncellemesi almasıyla beraber en çok tercih edilen telefonlardan biri haline gelmeyi başarmış olan General Mobile GM 5 akıllı telefonları En Ucuz Akıllı Telefonlar listesinin dışında en çok tercih edilen akıllı telefonlarda arasında da gösterilmekte. 5 İnç ekran boyutu ile kullanıcıların karşısına gelen modelde IPS LCD ekranın 720p değerinde olması da görüntü kalitesini ideal değere taşıyor.

Orta segment için sevilen işlemcilerden biri olan Snapdragon 410 serisi işlemciler ile gelen akıllı telefonların 2 GB Ram değeri de fiyat performans ürünü olmasını sağlamakta. Kamera konusunda da 13 megapiksel 1080p çekim sunan GM 5 beğeni toplayan akıllı telefonlar arasında.

Batarya Kapasitesi: 2500 mAh

Ekran Boyutu: 5 inç

Ram: 2 GB

Çift Hat Desteği: Yok

İşletim Sistemi: Android 7

4,5 G Desteği Sunuyor Mu: Evet

Telefonun Fiyatı: 630 TL