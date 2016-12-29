2016 Yılına Damga Vuran Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri

2016 yılının bitmesine artık sadece sayılı günle kaldı. Yeni yıla girmek için çok kısa bir sürenin kaldığı şu günlerde 2016’nın hemen her alanda nasıl bir yıl olduğu ise araştırmaların ana konusu olmaya başladı. Bu alanlardan en çok konuşulanı ise teknoloji alanı oldu. 2016 yılında teknoloji alanında son teknoloji birçok ürün ile karşı karşıya kaldık. Yılın sonunun gelmesiyle beraber Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri yine en çok merak edilen konulardan biri oldu.

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Sadece akıllı telefonlar ya da sadece bilgisayarlar veya sadece tabletler olarak değerlendirmemizin yanlış olacağı Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri arasında ise birçok popüler ürün yer alıyor. İşte yıla damga vuran teknoloji ürünleri.

2016 yılını başından beri değerlendirecek olursak açık ara fark ile yıla damga vurmuş olan telefon modellerinden birinin Samsung Galaxy S7 Edge olduğunu söyleyebiliriz. Note 7 olayından sonra tam unutulur derken bir kez daha canlanan yeniş teknoloji akıllı telefonlar Samsung’un birçok yeni teknolojisinin ilk durağı olmuştu.

5.5 inç ekranı ile 2K çözünürlük desteği, buna ek olarak sunulan çift taraflı kavisli ekran derken bir anda en çok ilgi çeken modellerden biri olan seri gerek 4 GB Ram seçeneği gerekse de Exynos 8890 işlemcileri ile yılın en çok satan telefonlarından da biri olan Samsung Galaxy S7 Edge kesinlikle Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri arasında gösterilebilir.

Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri tablet kategorisinde yer alan en iyi model ise Çinli teknoloji devi Lenovo firmasının 2’si 1 arada ürünü Yoga Book oldu. Sadece bir tablet olmayan seri farklı yapısı ile büyük oranda da beğeni topladı. Seride yer alan en büyük özellik ise akıllı çizim alanı. Gerçek mürekkep barındıran bir kalem ile beraber kullandığınız bu alan içerisinde tıpkı bir kağıda not alıyormuş gibi tablete not almanız mümkün kılınıyor.

Bunun dışında tabletin çizim ve model oluşturma konusunda da bu yüzeyinin kullanılabildiğini belirtelim. Üstelik çizim alanı istenirse çok kısa bir süre içerisinde sanal bir klavye sistemine de dönüştürülebilmekte.

İstek üzerine görüntülenen Halo klavye teknolojisi ile beraber tablet deneyimini üst düzeye taşıyan serinin 12 saat pil ömrü sunması, ekstra olarak 10.1 inç geniş ekran modeli ile beraber gelmesi ve içerisinde Intel Atom işlemcilerin yer alması tabletleri kesin olarak Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri arasına taşıyor. Ayrıca 360 derece dönebilen ekran tasarımını da unutmayalım.

Ekran Boyutu: 10.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: Full HD

Pil Süresi: 12 Saat

İşlemci: Intel Atom X5

Ekstralar: Gizlenebilen Halo klavye, akıllı not alma sistemi, akıllı kalem sistemi, 360 derece dönebilen ekran, çizilmez yüzey

Fiyatı: 500 dolar

2016 yılının en çok gündeme gelen teknolojilerinden biri olan sanal gerçeklik teknolojisi alanından da bir ürünü Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri arasında göstermezsek hata etmiş oluruz. Elbette bu alanda yıl içerisinde birçok ürün gördük.

Oculus Rıft, HTC Vive gibi birçok üst düzey VR gözlük de tüm bunlara dahil. Fakat 2016 yılının sonlarına doğru tanıtılan yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü hem fiyatı hem de sahip olduğu teknoloji ile beraber rakiplerinden bir adım öne çıkmayı başardı.

Google tarafından geliştirilen Google DayDream adı verilen bu sanal gerçeklik gözlüğü aslında Cardboard serinin devamı niteliğinde. Birçok uygulama desteğinin bulunması ve rakiplerine göre çok daha düşük fiyatı bulunması Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri arasında Google’ın yeni VR gözlüklerini de ortay çıkardı. Zira hareket algılayıcı dahil gözlüklerin fiyatı 79 dolar olarak açıklandı.

Google Chromecast 2

Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri dediğimizde akıllı televizyon teknolojilerinden bahsetmemek olmaz. Genel anlamda doğrudan akıllı televizyon teknolojileri için Samsung’un Curved TV serisinden tutunda Sony 4K televizyonlara kadar birçok ürün var.

Fakat bu sene asıl dikkat çeken ürünler çok daha ucuz olmalarına karşın televizyonları akıllı televizyon teknolojilerine dönüştüren multimedya sistemleri oldu. Her ne kadar bu alanda ilk olarak Apple TV karşımıza çıksa da hemen belirtelim yıla damga vuran ürün uygun fiyatı ile Chromecast 2 oldu. Hem 4K hem de HDR desteği olan cihaz çok küçük ve şık tasarımı ayrıca yüksek performansının yanında netFlix gibi destekleri sayesinde de bu alanda Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri arasında yer aldı. Zira ürünün fiyatı da 230 TL gibi oldukça ideal bir rakam oldu.

Gelelim bilgisayar alanında damga vuran Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri bölümüne. Bu bölümde yılın sonlarına doğru tanıtılan bir seri aynı zamanda Apple’ın efsane serilerinden biri olan Apple MacBook Pro 2016 bilgisayarları bulunuyor. Touch Bar, daha ince tasarım ve daha şık görüntü gibi ekstra birçok özelliği ile seneye damga vuran ürün sistem özellikleri konusunda da benzerine pek rastlanmamış olan serilerden. Yılın En İyi Teknoloji Ürünleri alanında gösterilen 15 inçlik model için teknik özellikler ise şöyle;

Ekran Çözünürlüğü: 2880 X 1880

Ekran Teknolojisi: IPS LED

İşlemci: Intel i7 4 çekirdek 2,6 GHz Turbo boost ile 3,6 Ghz, Diğer seride ise Intel i7 2,7 GHz 8 MB Cache 3,7 Turbo boost ile 3,7 GHz

Bellek: 256 GB’dan 2 TB SSD’ye kadar

Ram: 16 GB

Ekran Kartı: 4 GB GDDR5 Radeon Pro 460 + Intel HD