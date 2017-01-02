Oyun sektörü teknoloji dünyasının en büyük gelişim gösteren sektörlerinden biri haline geldi. Sadece oyun sektörünün elde ettiği gelir paylarına bile baktığımızda aslında sektörün teknoloji alanında ne kadar büyük bir payı olduğunu da anlayabiliriz. Tabi her alanda olduğu gibi bu alanda da diğerlerine göre çok daha fazla ilgi çeken kategorilerde yok değil. E-spor alının yer alan çoklu oyuncu modlu oyunalar da en çok ilgi gösterilen kategorilerden. Peki 2016 yılının En İyi E-Spor Oyunları hangileri?

E-Spor Alanında En Çok Tercih Edilen En İyi E-Spor Oyunları

Genel mantığı çoklu oyuncu üzerine olan bu oyunlarla beraber artık E-Spor adı verilen yeni bir spor kategorisi de aslında ortaya çıkmış oldu. Bu sene en çok ilgi gören En İyi E-Spor Oyunları ise şöyle sıralanıyor.

Adını ilk olarak Blizzard tarafından yapılan duyuru ile duyduğumuz Overwatch oyunu bu senenin başlarına doğru çıkış oyunlar arasında yer alıyor. Genel olarak çoklu oyuncu özelliği ile ön plana çıkan seride kullanıcılar belli takım liderlerini seçerek oyuna başlayabiliyor.

Hem oyun içi rekabeti oldukça gelişmiş bir yapıya sahip olan hem de oyun içi karakterlerinin en az oyun kadar ünlendiği seri tüm bu yönleri ile beraber en çok oynanan ve En İyi E-Spor Oyunları kategorilerinde yer almayı başardı. Zaten bu alanda düzenlenen turnuvalarda da oyunun birçok kez turnuvalara dahil edildiğini de belirtelim.

Oyun Türü: FPS

En İyi E-Spor Oyunları listesinde aslında ilk yer alacak oyunlardan biri olan Dota 2, hemen her sene birçok turnuvada yer alıyor. Kullanıcı sayıları olarak da en fazla kitleye sahip olan oyunlardan biri olan Dota 2 yine bu yılda En İyi E-Spor Oyunları arasında yer aldı. MOBA türünde bir oyun olarak karşımıza çıkan Dota’nın çoklu takım oyunu modları ve rekabet sistemi oyunun bu kadar sevilmesini sağlayan ana nedenlerden de gösteriliyor. Şimdilere turnuvalarda ilk sıralarda yer almayan oyunun yine de ilk üç içerisinde her zaman yeri olduğunu söylemek gerek.

Oyun Türü: MOBA

Bu alanda popülerliği bir türlü bitmeyen serilerin başında nam-ı değer LOL yani League of Legends geliyor. En İyi E-Spor Oyunları arasında yer almasının dışında en çok oynanan çoklu oyuncu oyunlarından da biri olan LOL, yine MOBA türünde bir oyun olarak karşımıza çıkmakta. Dota’nın önünde yer alan ve bu sene en çok turnuvası yapılan serilerden biri olan oyunun devam serileri ve güncellemeleri ile ilgili açıklamalarının neler olacağı ise merak konusu.

Oyun Türü: MOBA

Heartstone

LOL ve DOTA oyunlarından çok daha farklı bir yapıya sahip olan oyunda ana amaç kartlar üzerinden uyguladığınız strateji ile rakibinize üstünlük sağlamak. Kart oyunları kategorisinde yer alan oyunun kart oyunları kategorisinde ilk sıralarda yer aldığını da ve En İyi E-Spor Oyunları kategorisine de dahil olduğunu söylemek gerekiyor.

Oyun Türü: Kart Oyunları