2016’nın en iyi 10 4K TV’si

Şu anda televizyonda 4K en sıcak ve en yeni teknoloji. TV manzarasını hâkim neredeyse on yıl süren Full HD’den sonra, 4K nihayet burada, büyük televizyonlarda dahi etkileyici bir ayrıntı düzeyi sunuyor.

4K‘nın kendisi birkaç yıldır dolaşıyor ancak değişen şey, Netflix, Amazon Prime ve YouTube gibi önde gelen yayıncılar ve oynatıcılardan elde edilen 4K içeriğin miktarı.

Ancak bu yeni standardın keyfini çıkarmak için yeni bir televizyona ihtiyacınız olacak ve iyi ve kötü 4K TV arasında çok fark var.

İki TV teknik olarak 4K olabilirken, biri HDR ve geniş renk gibi ek teknolojilere sahip olabilir ve ek olarak, HDR TV‘lerin doğru olması için oldukça zorluklar yaşıyor. Öyleyse bugün satın alabileceğiniz 10 en iyi 4K TV‘yi seçerek satın alma kararınızı en azından biraz daha kolay hale getirmeye çalışalım.

(Editör notu: 4K Blu-ray oynatıcı satın almak istiyorsanız, en iyi 4K Blu-ray oynatıcıların listesini inceleyin veya alternatif olarak bir 4K Blu-ray ile donatılmış olarak gelen Xbox One S’yi inceleyin.)

1. Samsung KS9500 range

En keskin 4K resimlerden bazılarını sunmanın yanı sıra, KS9500‘ler HDR‘nin etkisini en üst düzeye çıkarmak için başka herhangi bir TV’den daha ileri gidiyorlar

Mevcut modeller: 65 inç: Samsung UE65KS9500 | 78 inç: Samsung UE75KS9500 | 88 inç: Samsung UE88KS9500

Artıları (+)

Jaw-dropping, sınıfının önde gelen HDR resimleri

Beklenmedik şekilde iyi Ses

Eksileri (-)

Eğimli ekran tümüne uymuyor

Bazı arka plan ışığı karanlık sahnelerde ‘çiçek açıyor’

2016’daki TV’ler Samsung‘un KS9500’lerinden daha gösterişli görüntü sunmuyor. Kısmen ticari olarak piyasaya sunulan diğer TV’ler daha fazla parlaklık üretmediği gibi, Samsung’un üst düzey bir arka plan aydınlatma sistemi ve Quantum Dot renk teknolojisine sahip olması sayesinde vurgulu parlaklığın mükemmel kontrast ve patlamaya dayalı olarak zengin olmasını sağlamak da mümkün. Ayrıca gorgeously renkler çok iyi.

Günümüzün en yüksek kaliteli kaynaklarından, özellikle de yeni Ultra HD Blu-ray formatından elde edebileceğiniz inanılmaz görüntülerle, tüm bu teknolojiyi maksimuma indirin ve benzerlerinin henüz bir TV’de görülmeyen şahitlere tanık olursunuz. önce.

KS9500‘ler mükemmel değildir; LCD ekranın aşırı kontrastına doğru itilmesi bazen çok parlak nesneler etrafında arka ışığın bulutlanmasına neden olabilir ve en doğru Film hazır ayarı UHD Blu-ray ile renk çizilmesine neden olabilir. 3D desteği de yok. Buna rağmen, KS9500‘ün en iyi resimlerinden olağanüstü görüntüler, onların kusurlarının ciddiye alınması kolay.

2. LG OLEDE6 series

Son birkaç yıldır AV meraklılarının en sevdiği OLED teknolojisi, LG‘nin çığır açan OLEDE6 serisi ile cesur yeni boyutlara taşınıyor.

Mevcut Modeller: 55-inç: LG OLED55E6 | 65 inç: LG OLED65E6

Artıları (+)

İnanılmaz siyah seviyeli yanıt

Jaw-dropping ultra-ince tasarım

Eksileri (-)

Çok parlak alanlarda eksik ayrıntılar

Çeşitli ince resim gürültü sorunları

OLED teknolojisi, LCD‘nin daha parlaklığına odaklanmış çekicilikleri için artık yok olan plazma ekranlarının kontrastını ve inceliğini daima tercih eden AV meraklısı için bir sonraki büyük şey gibi görünüyordu. Ve LG‘nin sıradışı OLEDE6 modelleri bu düşünceyi gidermek için hiçbir şey yapmıyor.

Bunun nedeni, OLED‘in ekranındaki her pikseli kendine özgü ışığı ve rengini komşularından bağımsız olarak üretme yeteneğini OLED‘in mevcut eşsiz yeteneğini birleştirmeyi başarması, önceki OLED nesillerine kıyasla belirgin bir parlaklık sıçraması ile başarabilmesidir. Dahası, parlaklıktaki bu HDR dostu sıçrama, OLED‘in ticari markası olan olağanüstü siyah renk reprodüksiyonundan ödün vermeden teslim edilmesi.

LG, OLEDE6 modellerinin bazen gerçekten parlak HDR alanlarında detay kaybını önlemek istiyor, ancak parlaklığı daha da artırması gerekecek. Ancak birçok AV fanı için, E6’ların arka plan ışığından uzaklığı, tüm LCD TV‘lerin bir yere kadar dayanılmaz olduğunu ispatlayacaktır.

3. Sony KD-75XD9405

4K olduğunda boyut önemli bir nokta, bu 75-inçlik Sony canavarın eve vurgu tarzında gösterişli olması gibi bişey.

Artıları (+)

Büyük ekran sizi ev sinema alanına yönlendiriyor

Güzel görüntü kalitesi

Eksileri (-)

Android TV arayüzü yavaş

Yucky uzaktan kumanda

75XD9405‘ün 75 inç büyüklüğündeki ekranı, bir HD TV ile dört kat daha fazla piksel elde etmenin avantajlarını gözler önüne sermektedir ve resimleri, gerçekleri neredeyse korkutucu görünen gibi bırakan 4K‘nın gelişmiş hassasiyetine bir ölçek duygusu katmaktadır. 75XD9405‘in yapabileceği tek şey bu boyut değil elbette.

Sony‘nin Triluminos geniş renk spektrumu teknolojisi ve direkt (ekranın arkasında) LED aydınlatma sisteminden gelen güçlü bir kontrast performansı, hem standart hem de yüksek dinamik aralıklı resimleri dengeli ve nüanslı bir şekilde sunarken ekran aydınlatmasıyla birleşerek yoğun şekilde sürükleyici bir deneyim sunuyor.

75XD9405, bazı rakipleri kadar parlak değildir ve aşırı kontrastlı HDR çekimleri bazen arka ışık bulutlarına neden olur; ancak zevkleriniz TV’den daha fazla ev sinemasına sahipse, 75XD9405 şu anda iş için benzersiz bir niteliktedir.

4. Panasonic DX802 range

DX802 modeli, 2016’da nadir bulunan bir şey: HDR ve 4K ile gerçekten inandırıcı bir iş yapabilen oldukça uygun fiyatlı bir TV.

50 inç: Panasonic TX-50DX802B | 58 inç: Panasonic TX-58DX802B

Artıları (+)

İyi puanlar

Parlak, ayrıntılı resimler

Eksileri (-)

Yetersiz kontrast

Bazı arka ışık sorunları

İlk olarak, kötü haber: DX802’lerde maksimum HDR deneyimi sağlamak için yeterli parlaklık ve renk çözünürlüğü yok. Ayrıca karanlık sahneler arasında ikna edici bir siyah renk elde etmek için zaman zaman arka plan ışığı kararlılığı ve bulut oluşmasına neden olabilecek şekilde uyarlanabilir arka ışık ayarını en üst düzeyde kullanmanız gerekir.

İyi haberse, bir kere doğru ayarlandığında, DX802s makul fiyatlı böyle bir televizyon beklemek hakkınızdan çok daha muhteşem 4K HDR resimleri üretiyor. Uygun LCD TV standartları ile alışılmadık derecede iyi siyah seviyelerde yedeklenen bol miktarda görüntü ile HDR sunacak kadar parlaklık var ve renkler olağanüstü bir incelikle üretiliyor.

Bu, DX802‘lerin doğal 4K çözünürlüğünden de çok fazla etki sağlamalarına yardımcı olurken çoğunlukla güzel resimler, TV ile birlikte ücretsiz olarak gönderilen harici bir ses barının olağanüstü sesi ile birleştiriliyor.

Son olarak, DX802s, iki şövale bacak arasında duran ekranı gören ciddi göz alıcı bir tasarımın avantajından yararlanıyor.

5. Samsung KS7000 range

KS7000, aynı orta seviyede başka yerde bulamayacağınız bir HDR dostu seviyede özellik sunar.

Mevcut Modeller: 49 inç: Samsung UE49KS7000 | 55 inç: Samsung UE55KS7000 | 60 inç: Samsung UE60KS7000

Artıları (+)

Agresif fiyat

Her yönüyle mükemmel görüntü kalitesi

Eksileri (-)

Bazı arka ışık bulutlamaları

3D yok

Bu listenin başında gelen KS9500 serisinden çok daha ucuz olmasına rağmen Samsung‘un KS7000 serisi, Ultra HD Premium ‘standardı’ tarafından öngörülen zorlayıcı özellikleri hala karşılıyor. Yani, esasen, ödün vermeyen yüksek dinamik aralık performansı üretmek için yeterli parlaklık, kontrast, renk ve çözünürlüğü var demektir.

Bu HDR kaynakları, KS7000 serisinin piyasadaki seviyesi için benzeri görülmemiş derecede dinamik ve zengin görünüyor. Setler ayrıca yerli 4K piksellik sayısından maksimum etkiyi elde etmek için emniyetli bir işi yapıyor.

TV’ler standart dinamik menzil kaynaklarıyla da mükemmel bir şekilde gözüküyor – son çıkan bir yazılım güncellemesi Samsung’un tüm 2016 SUHD TV‘leri artık SDR’yi HDR’ye yükseltmek için şaşırtıcı derecede etkili bir işleme sistemi sunduğu anlamına geliyor.

3D desteği yoktur ve çok kontrastlı HDR görüntüleri, oldukça belirgin arka plan çizgileri ve bulutluluk belirtileri ile zarar görebilir. Ancak bu konulardan hiçbiri, KS7000‘i tüm HDR yayınlarının ne hakkında olduğunu bulmak için mükemmel bir yol olarak kullanmayı bırakıyor.

Teknoloji devlerinin yeni çıkaracağı televizyonlar hakkında gelişmeleri CES 2017 sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Devamı geliyor….