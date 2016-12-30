2017 Yılına Damga Vuracak Yeni Teknoloji Ürünleri

Yeni yıl için sayılı günler kala teknoloji dünyasında da birçok gelişmeye yaşanmaya başlandı. Özellikle CES 2017 fuarıyla beraber teknoloji dünyasına birçok yeni ürün ve birçok yeni teknolojinin girecek olması da 2017 yılında teknoloji alanında ne gibi ürünlerin piyasaya çıkacağının daha çok merak edilmesine neden olmaya başladı. Yeni Teknoloji Ürünleri içerisinde ise yıla damga vurması beklenen birçok teknoloji de yer alıyor.

En Çok Beklenen Yeni Teknoloji Ürünleri

Peki 2017 yılında ne gibi teknolojiler kullanıcılarla buluşacak? Bu alanda en çok beklenen Yeni Teknoloji Ürünleri hangileri? Bakalım.

XBOX Project Scorpio

Yeni nesil konsollar alanında en başarılı ürünlerden biri olarak bilinen XBOX One konsollarının güncellenmiş hali olarak piyasaya sürülecek olan yeni XBOX Scorpio konsolları oyuncuların büyük merakla beklediği teknolojilerden bir tanesi. Yeni Teknoloji Ürünleri arasında en çok gündeme gelen serilerden de biri olan Scorpio için Microsoft’un yaptığı açıklamalarda “en güçlü konsol olacak” ifadesi bile konsolun merakla beklenmesine neden oluyor. Yeni seride özellikle doğal 4K desteği ve çok daha yüksek donanım özellikleri bekleniyor.

Tesla Model 3

Sürücüsüz otomobiller bu yıl araç teknolojisi alanında en çok konuşulan teknolojiler oldu buna şüphe yok. Fakat tüm geliştirmelere rağmen henüz istenen düzeyde olmadığı da bilinen sürücüsüz araç teknolojisi için 2017 yılında yeni modellerin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu alanda en başarılı firmalardan biri olan Tesla’nın Model 3 serisini piyasaya sunması bekleniyor. Yeni aracın içerisinde ise çok daha gelişmiş bir yapay zeka sisteminden söz edilmekte. Tabi yeni teknoloji için Tesla’nın tanıtımı bekleniyor.

Henüz adı bile kesin olmayan Apple’ın yeni seri akıllı telefonu iPhone 8 kesinlikle akıllı telefon alanında Yeni Teknoloji Ürünleri içerisinde en çok konuşulanı olacak. Hem 10.yıla özel bir model olması hem de Apple’ın kesin tasarım değişiklikleri yapacak olması iPhone 8 serisinin bu kadar çok beklenmesinin de ana nedenleri arasında. Şimdiden OLED, Akıllı kalem, Touch Bar gibi özelliklerin ortaya çıkmaya başladığını da belirtelim.

Nintendo Switch

Yine oyun tutkunlarının merakla beklediği Yeni Teknoloji Ürünleri arasında gösterilen serilerden birisi de Nintendo’nun taşınabilir yeni oyun konsolu Switch olacak. Hemen her oyunu yüksek performans ile açabileceği düşünülen yeni seri oyun konsollarının portatif olması ise en ilginç noktalarından biri olacak gibi. Şimdiden konuşulmaya başlayan serinin 2017 ilk yarısında çıkacağı da düşünülüyor.

Microsoft Hololens

Sanal gerçeklik gözlükleri ile arttırılmış gerçeklik gözlüklerinin bir bileşkesi olacak olan Hololens gözlükleri hiç şüphe yok Yeni Teknoloji Ürünleri arasında en öne çıkan modellerden bir tanesi. Microsoft’un iddialarına göre bilimkurgu filmlerini kullanıcılara yaşatacak olan yeni gözlüklerin ne derece yüksek özelliklere sahip olacağı ya da ne kadar farklı bir teknoloji olacağı henüz net olmasa da seri büyük ses getirecek kesin.

Samsung Galaxy S8

Gelelim listenin son ama en çok ilgi gören ürününe. Akıllı telefonların son dönemde çok fazla öne çıkmasından mı yoksa Samsung’un öne çıkmasından mı bilinmez ama daha şimdiden S8 için birçok yeni iddia ortaya atılıyor. Note 7 sonrasında bir nevi telafi modeli olarak gösterilen modelin daha önce görülmemiş birçok teknolojiye de sadece bu nedenle bile yer vermesi bekleniyor. Haliyle teknoloji alanında yılın en çok beklenen ürünlerinden birisinin de Galaxy S8 olduğunu söylemek gerekiyor.