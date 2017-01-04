2017’de 7 Yeni Nokia Android Akıllı Telefon Geliyor

4 yeni Nokia markalı Android akıllı telefonun 2017 boyunca piyasaya sürüleceği düşüncesinden heyecan duyuyorsanız birde bu haberimizi duyun: Aslında yıl sonundan önce 6 veya 7 Nokia Android akıllı telefon cihazları görebiliriz.

Yukarıdaki fotoğrafta gördüğümüz kare, Malezya’daki yetkili bir Nokia/Microsoft distribütörü Avaxx tarafından yapılan son sunumda gösterildi. Bu slayta göre, yeni Nokia Android telefonları, “düşük seviye” ile orta sınıf ve üst düzey seçeneklere kadar, yıl sonundan önce toplam 6-7 model piyasaya sürülecek.

Daha önce bildirildiği gibi, yaklaşmakta olan ilk Nokia akıllı telefonlarından biri, 1080p ekranlı ve Android 7 Nougat olan orta segment bir cihaz olan Nokia D1C olabilir (aslında, tüm 2017 Nokia akıllı telefonlar kutudan çıktığı anda Android Nougat’ı çalıştırmalıdır).

Bu sene Malezya’da 6-7 Nokia Android telefonunun piyasaya çıkması doğru olabilirse de şimdilik, ABD’de kaç tane Android tabanlı Nokia telefonunun bulunabileceğini bilmiyoruz. Her halükarda, HMD ve Nokia’nın en az bir Android telefonundan haberdar etmeleri gerektiğini ve önümüzdeki ay MWC 2017’de bu konuyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.