5.5″ HTC X10 Görüntüleri ve Özellikleri Sızdı

HTC, neredeyse her zaman güvenilir olan Evan Blass’a göre (@evleaks) ayın sonuna kadar yeni bir akıllı telefonu tanıtacak. Bu telefonun adı muhtemelen X10 olarak lanse edilecek. Geçen ay bir söylentiye göre MediaTek’in Helio P10’u destekleyeceğini ve 5.5 inçlik 1080p ekran, 3GB RAM ve 13 MP’lik bir ana kameraya sahip olacağını söyleyen telefon, Rusya’da zaten sertifikalandı.

Bugün ortaya çıkmış olan sızdırılmış listeye girersek, bu özelliklerin çoğu yalanlandı. SoC aslında MT6755’ten daha iyi Helio P10, dokunmatik ekran ise 5.5 “1080p’lik bir paneldir ancak One X10 aslında öncekinin 13 MP çözünürlüğünden 16.3 MP’lik arka kameraya sahip olacak. 7.9 MP’lik selfie kamerası, bir X9’a kıyasla daha iyi görüntü elde edecek.

Aslında, 2016 modelinin aynı ekran, RAM ve depolama miktarı kadar güçlü bir yonga seti (Helio X10) olması ve Bu nedenle One X10’u bir X9’ün 2017’de ‘yenilendiğini’ düşünmek isteyebilirsiniz ve haklısınızda. çok daha gelişmiş bir versiyonu değil. Buna göre, yukarıdaki sızdırılmış görüntülerden de görebileceğiniz gibi tasarımı değişiyor. Arka taraftaki parmak izi tarayıcısının ilavesi edilmesi dikkat çekiyor.

HTC, One X10‘un yanında, Mart ayından önce iki akıllı cep telefonu daha tanıtacak. Biri HTC 10’un halefi ve 2017 için amiral gemisi modeli, muhtemel kod adı Ocean Note. Eğimli bir ekran ve çok iyi bir kamera içeren üst seviye bir akıllı telefon olacak.