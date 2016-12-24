Acer Hindistan Pazarından Çekilme Kararı Aldı

1,2 milyarlık insan nüfusuna ev sahipliği yapan Hindistan, akıllı telefon üreticisi firmaların iştahını kabartmaya devam ediyor. Dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alan Hindistan’da akıllı telefon kullanımı bir hayli yaygın. Samsung, Micromax, Intex, Lava ve Xiaomi gibi üreticilerin pazar payını bölüştüğü ülkede diğer telefon üreticileri yüzde 41’lik pastayı paylaşmak zorunda kalıyor. Acer da 2010 yılında girdiği Hindistan’da pazar payını yavaş yavaş yükseltmeye çalışırken radikal bir karar alarak ülkeden çekileceğini duyurdu.

Göreceli olarak başarılı satış rakamlarına ulaşmasına rağmen Acer’in bu kararı almasının altında yatan sebep, hızla büyüyen pazarın gereksinimlerine ayak uyduramaması olarak gösteriliyor.

Hükümet politikaları sebep oldu

Business Standard’ın haberine göre Acer Hindistan operasyonunun yöneticisi Harish Kohli, ülkeden çıkış yönündeki kararı doğruladı. Hükümetin telefon üreticileri için başlattığı “Hindistan’da üret” isimli teşvik programına dahil olan Acer’in yöneticisi, ülkeden ayrılma kararını şu sözlerle yorumladı:

Geçtiğimiz yıl akıllı telefon sektörüne geri dönüş yapmaya karar vermiştik. Ancak hükümet politikalarındaki ve “Hindistan’da üret” programındaki değişiklikler, bizim gibi pazarda rekabet etmeye çalışan küçük firmaların işini daha da zorlaştırdı.

Acer kaliteli ürünleri mümkün mertebe uygun fiyatlarla müşterilere sunmaya çalışırken, diğer akıllı telefon üreticileri pahalı ve üstün donanım özelliklerine sahip modeller üretme stratejisini izliyordu. Oldukça geniş bir coğrafyaya sahip olan Hindistan’da telefonların dağıtımını ve pazarlanmasını da başarılı bir şekilde yönetemeyen Acer, Xiaomi ve OnePlus gibi güçlü oyuncuların da fiyat kırıp sürümden kazanma kararları karşısında daha fazla direnemedi ve ülkeden ayrılma kararı aldı.

Acer 2016 yılında Hintlilere yalnızca 30 bin akıllı telefon satabilirken, Xiaomi sadece Temmuz ve Eylül aylarında 3 milyon adet ürün satmayı başarmıştı.