Acer Predator 21 X Özellikleri Ve Satış Fiyatı

Geçtiğimiz sene IFA 2016 etkinliğinde en ilgi çeken ürün bir oyuncu serisi bilgisayar olmuştu. Zira efsane serlerden biri olan Acer Predator serisinin yeni üyesi olan Acer Predator 21 X oyuncu bilgisayarı barındırdığı özelliklerle beraber fuara da damga vurmuştu. Markanın birçok yenilik sunduğu bilgisayarın o dönem ise fiyatı açıklanmamıştı.

Acer Predator 21 X Tüm Özellikleri

Bir laptop için beklenenden çok daha fazla özelliği içerisinde barındıran Acer Predator 21 X serisinin yavaş yavaş çıkış tarihi ve satın fiyatı da ortaya çıkmaya başladı. Peki Acer Predator 21 X özellikleri neler? Fiyat ne kadar?

Çift Ekran Kartlı Oyuncu Bilgisayarı

Acer Predator 21 X serisinin ilk dikkat çeken özelliği çift ekran kartlı bir model olması. Aslında laptop serilerin çoğunda Intel işlemcilerden kaynaklı olarak Intel ekran kartları ve harici ekran kartları görebiliyoruz. Fakat Acer Predator 21 X serisinde biraz durum farklı. Zira oyuncu seri bilgisayarların içerisinde 2 adet Nvidia GTX 1080 serisi ekran kartı yer alıyor. Bu da demek oluyor ki şu ana kadar en yüksek performansa sahip olan grafik birimli oyuncu serisi laptop bilgisayarı görmüş olacağız.

Yeni Nesil Ram Bellekler, Yeni Nesil İşlemci

Ekran kartı konusunda zaten bir ilke imza ataçsak olan serinin bir diğer ilgi çeken noktası ise Ram bellek teknolojisi ve işlemcisi. Bir kez daha belirtelim Acer Predator 21 X serisi en iddialı serilerden birisi. Hatta iddiayı biraz daha arttıralım şu ana kadar laptop oyuncu bilgisayarları arasında model en iyi üçte. Zira seride tam 64 GB Ram bellek bulunuyor.

64 GB Ram belleğinin teknolojisi ise yeni nesil DDR4 2400 Mhz bellekler. Buna karşın işlemci serisinde ise performans odaklı olan Intel i7 serisi 7.nesil Kaby Lake 78720 HK işlemcilerine yer verilmiş. Sadece işlemci ve Ram bellekler bile ne kadar iddialı bir ürünle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor.

İlk Curved Ekran Teknolojisi

Gelelim ekran teknolojimize. Acer Predator 21 X serisi dünyanın ilk Curved yani kavisli oyuncu laptop serisi olarak ortaya çıktı. Kavisli ekran teknolojisiyle beraber gelen serinin 21 inç ekran boyutuna karşın 2560 X 1080 çözünürlük değeri sunulmakta. Ayrıca kavisli ekran ile beraber görüntü kalitesi konusunda ekstra çözümler sunulduğunu da belirtelim.

Ekstra IPS panele ek olarak 120 Hz yenileme hızı da sunan Acer Predator 21 X bilgisayarın hafıza konusunda da 1 TB HDD ve 521 GB SSD seçeneği ile beraber gelmekte. Tabi bunun dışında hafızanın artırılabilir olduğunu da belirtelim.

Çıkış Tarihi Ve Ülkemiz Satış Fiyatı

Şimdi tüm bu özelliklerden sonra en çok ilgi çeken noktaya gelmek gerekiyor. Acer Predator 21 X serisinde IFA 2016 etkinliğinde bile açıklanmayan fiyat sonunda açıklandı. Bilgisayarın satış fiyatı tam 9.000 dolar olarak açıklandı. Ülkemizde e 32.500 TL gibi dev bir bütçeye satılan bilgisayarın tüm üst düzey özelliklerine rağmen 32.500 TL gibi bir rakamla satışa çıkması Acer Predator 21 X serisini farklı bir noktaya getiriyor. Bu satış rakamları ile beraber seri ne kadar tercih edilir bilinmez ama oldukça dar bir kesim tarafından tercih göreceği kesin.