Amazon Uçan Depolar İçin Patent Aldı

Amerikalı ünlü alış veriş sitesi Amazon firmasının drone kullanarak siparişleri teslim isteğinin olduğunu 2013 yılından beri biliyoruz. Bugün CB Insights’dan Zoe Leavitt’in ortaya çıkardığı bir patent firmanın aslında sadece drone ile teslimat yapmak istemediğini ortaya çıkardı. Patente göre ünlü alışveriş sitesi uçan depo peşinde.

Bu uçan depolarda belli bir yerdeki verilen siparişler olacak. Daha sonra uçan depolardaki siparişler dronelar aracılığı ile sipariş veren kullanıcılara ulaştırılacak. Bir diğer örnekte ise şehirde yapılan bir spor organizasyonu var. Bu kez uçan depolarda çoraplar ve o etkinlikle ilgili hatıra eşyaları bulunacak. Site kullanıcıları cep telefonlarını kullanarak sipariş verdiklerinde dronelar hemen sipariş veren kullanıcılara sipariş verdikleri eşyaları ulaştırılacak.

Patentte geçen uçan depoların ne zaman aktif hale geleceği veya ne zaman test edileceği konusunda henüz Amazon firmasından bir açıklama yapılmadı.