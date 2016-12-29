Android Kullanıcılarına Super Mario Run Müjdesi!

İlk kez iPhone 7 lansmanında görücüye çıkan ve 16 Aralık tarihinde iTunes App Store‘a eklenerek tüm iPhone‘larda oynanabilir hale gelen Super Mario Run, ilk haftadan müthiş rağbet görerek kırılması zor bir rekora imza attı. 4 günde 40 milyondan fazla indirilen uygulamanın yalnızca iPhone‘lara özel olması ise eleştiri oklarının Nintendo‘ya çevrilmesine yol açtı. Halen daha Nintendo‘nun bu eğlenceli oyunu ne zaman Android kullanıcılarının beğenisine sunacağı merak konusu.

Ancak bugün Android kullanıcılarına güzel bir haberimiz var: Super Mario Run oyunu nihayet Google Play Store‘a eklendi! Ancak oyunu indirebilmek şuan için mümkün değil. İsteyen herkes herkes bu bağlantıyı takip ederek Google Play Store sayfasından ön kayıt yapabilirler. Nintendo oyunu indirilebilir hale getirme kararı aldığı an size Google Play Store‘dan bildirim gelecektir. Daha sonra dilediğiniz gibi Super Mario Run oynamaya başlayabilirsiniz.

App Store’da pek beğenilmemişti

Her ne kadar Android kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor olsa da, Super Mario Run oynama fırsatını yakalayan iPhone kullanıcıları oyundan hiç de memnun kalmışa benzemiyorlar. İlk 4 günde toplam 40 milyon kez indirilen oyunun yorumlarına baktığınızda karşınıza hep olumsuz yorumlar çıkıyor. Oyuna ücret ödemek istemeyenleri yalnızca 3 bölüm oynatan Nintendo, geri kalan bölümleri açmak için 10 dolar talep ediyor. Haliyle bu durum da can sıkıcı olabiliyor. Üstelik sürekli açık internet bağlantısı gerektirmesi de oyunun bir diğer dezavantajı olarak değerlendiriliyor.