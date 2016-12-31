Android Telefonlar için Geliştirilen Superbook Gecikecek

Bir Kickstarter projesi olan Superbook Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzu laptopa dönüştürmek için geliştiriliyordu. Kickstarter sitesinde en yüksek bağışı alan projelerden biriydi.

99 dolarlık cihaz temel olarak akıllı telefonunuzun işlemcisi ve ramini kullanan bir ekran ve klavyeden oluşmakta. Proje sitede 16,732 bağışçıdan 3 milyon dolara yakın bağış topladı. Projenin geliştiricisi cihazı 2017 yılının Şubat ayında teslim etmeye başlayacağını belirtmişti ama yeni gelen haber ile teslim tarihinin 2017 Haziran ayına ertelendiğini duyurdu. Ertelemenin tasarım değişiklikleri ve dağıtıcı sorunlarından kaynaklandığı açıklandı.

Superbook’un geliştirici firmasının CEO’su Andrew Jiang yaptığı açıklamada üretici uzmanlarından aldıkları tavsiyelerle cihazda bazı modifikasyonlar yaptıklarını, bu modifikasyonlar sayesinde üretimin daha hızlı ve kolay olmasını sağladıklarını belirtti.