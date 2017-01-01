Apple 2017 Yılında Piyasaya Hangi Ürünlerini Sürecek?

Teknolojinin açık ara dev markalarından biri olan Apple, her sene teknoloji dünyasında gündem belirleyen markalardan da biri olarak biliniyor. Yeni çıkacak olan teknolojileri sürekli tartışmalara konu olan markanın yeni yılda ne gibi ürünler ortaya koyacağı da merak konusu olmaya başladı.

Yeni Gelecek Olan Tüm Apple Serileri

Bu sene özellikle akıllı telefon alanında 10.yılını kutlayacak olması Apple’ın bu sende ne gibi ürünler piyasaya sunacağın merakla beklenmesine neden oldu. Peki, teknoloji devi bu sene kullanıcılara ne gibi yeni ürünler sunacak? İddialarla beraber inceleyelim.

iPad Pro 2017

Bu sene çıkışına kesin gözü ile bakılan Apple ürünleri arasında ilk sırada markanın tablet serisinin yeni üyesi iPad Pro geliyor. Tablet alanında en çok satılan serilerden biri olarak bilinen iPad serisi tabletlerin yeni üyesi olacak olan iPad Pro 2017 için belli olan detaylara daha yakından bakalım.

Tasarım: Tasarım konusunda yeni seri iPad Pro 2017 modelinin çok daha ince olması bekleniyor. Bunun dışında Apple’ın bir ilk imza atarak 10.5 inç ekran boyutlu tabletini de piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunun dışında yine oval kenarlı bir tablet modelini göreceğiz gibi.

Teknik Özellikleri: Teknik özellikleri konusunda ise modelin A11 işlemci serisi ile beraber geleceği ve ekstra Ram seçenekleri sunacağı düşünülüyor. Bunun dışında belki de 4K çözünürlük değerine sahip olacak olan ekranın bunun dışında Touch Bar ve S-Pen gibi yenilikleri de kullanıcılara sunacağı düşünülüyor.

Beklenen Yenilikler: Yenilik konusunda iPad serisinde Apple birçok sürpriz yapacak gibi. Zira ilk olarak serinin ekran teknolojisi konusunda değişikliklere gideceği bunun dışında Touch Bar, S-Pen ve yeni kamera teknolojileri gibi birçok teknolojinin de kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Gelelim Apple tarafından bu sene piyasaya sürülecek olan bir başka ürününe. Artık Apple’ın standartlaşan serilerinden biri haline gelen iMac serisinin uzun bir aradan sonra yeni versiyonu da Tim Cook tarafından gündeme getirilmişti. Yeni seri bilgisayarlarda nasıl olacağı konusunda detaylar ise şöyle;

Tasarım: iMac 2017 serisinde Apple tasarım konusunda birçok yenilik yapacağı düşünülmekte. Fakat tasarım konusunda daha ince bir kasa dışında diğer detayların tam olarak belli olmadığını da belirtmek gerekiyor. Nitekim tasarıma göre teknik özelliklerin çok daha net olarak ortaya çıktığını belirtelim.

Teknik Özellikleri: Teknik özellikle konusunda iMac 2017 modelinde ilk olarak Intel işlemcilere yer verileceği düşünülüyor. Muhtemelen 7.nesil Intel işlemci ile beraber geleceği düşünülen iMac modellerinin bunun dışında AMD grafik işlemcileri ile beraber geleceği de bir başka iddia. Hem hızlı şarj desteği bulunacak olan modelin teknik özellik konusunda ekstra olarak ise daha birçok yeniliği olması da bekleniyor.

Beklenen Yenilikler: İddialara göre iMac 2017 serisinde beklenen en büyük yenilik klavye kısmında olacak. Klavye bölümünde MacBook Pro serisinde gördüğümüz bir Touch Bar şeklinde şeridi bulunan klavyelerin geleceği ve haliyle Apple’ın harici bir klavye sistemi sunacağı da düşünülüyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu sene Apple için en merakla beklenen serilerden birisi yeni akıllı telefonlar iPhone 8. Bu sene yayınlanacak olan akıllı telefon modelleri arasında en çok beklenen serilerden de biri olan telefon için ise beklentiler şöyle;

Tasarım: iPhone 8 için tasarım konusunda birçok iddia söz konusu. Öncelikle cam çerçeveli telefon iddiası, OLED ekran iddiası, kavisli ekran iddiası derken iPhone 8 için birçok yeni tasarım iddiası mevcut fakat kesinleşen detayların belli olmadığı için tasarım konusunun da şu an için merakla netleşmesi beklenen bir nokta olduğunu belirtelim.

Teknik Özellikler: Tasarım dışında iPhone 8 teknik özelliklerinin en iddialı akıllı telefonlar olacağı düşünülüyor. A11 işlemciler ve çok daha yüksek Ram miktarı gibi ayrıcalıkları barındıracağı düşünülen serinin kamera konusunda ise arttırılmış gerçeklik yeniliği ile beraber geleceği düşünülüyor. Tüm bu detaylarında yine Apple tarafından yapılan tanıtımla beraber netleşmesi bekleniyor.

Beklenen Yenilikler: iPhone 8 için beklenen yenilikler saymakla bitmez. Yeni ekran teknolojisi, akıllı kalem iddiası, arttırılmış gerçeklik kameraları, Touch Bar eklentisi, Kasivli ekran, Yeni dokunmatik yüzey gibi birçok iddia söz konusu. Fakat dediğimiz gibi her yeni iPhone modelinden önce sürekli bu şekilde ortaya iddialar atılıyor. Bu nedenle telefonun daha ne gibi yenilikleri de barındıracağını öğrenmek için markanın açıklamalarını takip etmek gerekecek.

iPhone 7S

Gelelim iPhone serisine ekleneceği iddia edilen bir başka modele. iPhone 7 serisinin devam niteliğince olacak olan iPhone 7s Apple’ın bu sene piyasaya süreceği 3 yeni akıllı telefon modellerinden birisi.

Tasarım: Tasarım konusunda iPhone 7 serisinden çok farklı bir sistem kullanılması beklenmiyor. Yani büyük ihtimalle iPhone 7 ya da iPhone 7 Plus tasarımıyla birebir aynı bir tasarımı görebiliriz.

Teknik Özellikleri: iPhone 7s modelinin teknik özellikler konusunda da çok fazla fark yaratmayacağı iddiaları var. Belki A11 işlemcileri kullanırsa büyük farklar görebileceğiniz gibi ama bunun dışında çok fazla detayda paylaşılmadığı için henüz iPhone 7 akıllı telefonlarının ne kadar üzerinde teknik özelliklerin kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.