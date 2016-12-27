Apple, Dikey Çift Kameralı 5″ Telefonu Tanıtacak

Apple hakkındaki söylentiler her zaman heyecan ve merak uyandırıcıdır. Bu sefer Japon çıkışlı Macotakara, iddia edilen iPhone 7‘lerin veya Apple’ın her ne olursa olsun, en son Apple iPhone 7’nin güncellenmiş sürümünü adlandırdığı bir görüntü sızdırdı.

Sızıntı görselin en ilginç kısmı çift kameranın yerleştirilmesidir. Sensörler hala sol üst köşede bulunuyor ancak iPhone 7 Plus‘daki gibi yatay olarak değil dikey olarak yerleştirilmiş.

Kaynaklar ayrıca, amiral gemisinin 5″ lik bir ekrana sahip olacağını ve Plus versiyonun 5.8 inç ekran ile olacağını bildirdi.

Kaynaklar bu noktaya kadar belirsizdir ve tüm söylentiler sadece tüm cam tasarımı, kablosuz şarj ve OLED ekranı gibi dış detayları ortaya koymaktadır. Elbette bu, bu önerilerin herhangi birini duyduğumuzdan değil. Önümüzdeki yıl Apple, iPhone’un piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 10 yılı kutlayacak. Bu nedenle başka bir küçük adımdan çok daha fazla bir sıçramayı bekliyoruz.

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