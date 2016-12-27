Apple, iPhone 6S’lerdeki Batarya Hatasının Sebebini Açıkladı

Yurtdışındaki bazı iPhone 6S telefon kullanıcılarının gelen son iOS güncellemesiyle birlikte batarya sorunundan şikayetçi olduğuna dair haberler Aralık ayı başından itibaren birçok sitede yayınlandı. Reddit ve Apple forumlarında da bu hatayla ilgili mesajlar yazan kullanıcılar, bu sefer iPhone 6s’in aniden kapanma sorunun baş gösterdiğinden şikayetçi olmaya başladı. Tepkiler ayyuka çıkınca ve birçok iPhone 6s sahibinden bu yönde geri dönüşler gelince Apple mecburen bir değişim programı başlatmak zorunda kaldı.

Kabaca anlatmak gerekirse bu değişim programı, sadece cihazınızın eski bataryasının yenisiyle değiştirilmesini kapsıyor. Ancak iPhone 6s’in neden durdur yere aniden kapandığını merak ediyorsanız, Apple bu hatanın sebebini sizler için açıkladı.

Apple‘ın Çince sitesinde yayınlanan duyuruda iPhone 6s‘teki batarya sorununa yol açan hata şöyle anlatıldı:

2015’in Eylül ve Ekim aylarında üretilen çok az sayıda iPhone 6s cihazında kullanılan bir batarya bileşeninin, pil olarak paket haline getirilmeden önce gereğinden fazla havayla temas ettiğini fark ettik. Bunun sonucunda da hatalı bataryalar normal olanlara göre çok daha hızlı tükenmeye başladı, bu da cihazın aniden kapanmasına yol açtı.

Galaxy Note 7 gibi olmasın?

Bu durumun Samsung‘un Galaxy Note 7 modelinde yaşadığı patlayan batarya faciasını akıllara getireceğini öngören Apple, müşterilerin içini rahatlatmak adına “Bu hata bir güvenlik sorunu değil. Müşterilerimizin bilmesini isteriz ki tüm iPhone ürünleri belli koşullar altında (aşırı derecede sıcaklık veya soğuk hava) otomatik olarak kapanmaya programlanmıştır.” açıklamasını da yaptı. Eğer sizin de iPhone 6s‘inizde batarya sorunu varsa merak etmeyin, telefonunuz patlamayacak. Ancak Apple‘ın değişim programına mutlaka başvurun.