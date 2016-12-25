Apple, Nokia’ya Karşı Patent Savaşını Kaybetti

Apple‘ın Nokia ile arasında çıkan ufak bir anlaşmazlık, tam anlamıyla bir patent savaşı boyutuna gelmiş durumda. Önceleri Apple‘ın çevrimiçi mağazasında listelenen Withings marka ürünler, Nokia’nın patent savaşını kazanmasının ardından kaldırıldı.

Wi-Fi ile çalışan basküller, fitness saatleri, dijital kan ölçerler ve daha birçok teknolojik egzersiz ürünlerini geliştiren Withings, Nokia tarafından satın alınmıştı.

Şuanda Google’ı açık Apple Store üzerinden Withings ürünlerini arattığınızda halen daha arama sonuçlarında Withings modelleriyle karşılaşabilmeniz mümkün.

Ancak herhangi bir bağlantıya tıkladığınız zaman karşınıza “Aradığınız ürün artık apple.com üzerinde satılmıyor” anlamına gelen bir İngilizce metin çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Nokia, Apple’ı patent ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle dünyanın birçok ülkesinde mahkemeye vermişti. 2011 yılında her iki şirket ortaklaşa hareket etmek ve Nokia’nın patentlerinin bir kısmını kullanmak üzere anlaşmaya varmışlardı. Ancak Nokia şimdilerde bu anlaşmanın sınırlarının ihlal edildiğini öne sürüyor. Nokia’nın patent departmanının başkanı Ilkka Rahnasto, Recode isimli siteye verdiği demeçte “Nokia bugün kullandığımız mobil cihazlarda kullanılan teknolojilerin çoğuna ya katkı sağladı, ya da bizzat kendi geliştirdi. Buna Apple’ın ürünleri de dahil” dedi.

Almanya, Finlandiya, İngiltere, İtalya, İsveç, İspanya, Fransa, Hong Kong, Japonya ve ABD’nin Texas eyaletinde Apple’ı dava eden Nokia için bu bir ilk değil. Daha önce de 2009 ve 2011 yıllarında mahkemelik olan iki şirketin patent savaşının galibi şimdilik Nokia gözüküyor. Tabii Apple temyize gitmezse.