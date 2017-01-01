Apple Tarafından Üzerinde Çalışılan 3 Teknoloji

Apple aslında birçok kullanıcı tarafından sadece fiziksel ürünleri ile tanıyor. Akıllı telefonları, bilgisayarları, tabletleri ve Apple TV ürünleri gibi markanın genelde fiziksel ürünleri kullanıcıların bildiği ve tercih ettiği teknoloji ürünleri olarak karşımız acıkmakta. Fakat bunun dışında Apple’ın aslında yine kendi ürünleri için sunduğu birçok yazılım desteğinden de söz etmek gerekiyor. iOS, MacOS, watchOS işletim sistemleri de aslında teknoloji devinin ne kadar kapsamlı bir marka olduğunu gösteriyor.

2017 İçin Apple ARGE Çalışmaları Devam Edecek

Yazılımları donanımları ve yeni ürünleri derken Apple’ın tüm bunların dışında bir de AR-GE çalışmaları var ki aslında Apple en çok bu çalışmalara özen göstermekte. Haliyle 2017 yılında da Apple’ın AR-GE çalışmaları merakla beklenmeye başladı. Peki, ne gibi ihtimaller var bakalım.

Akıllı Araba Teknolojileri

Aslında Apple için çok uzun süredir araç teknolojileri üzerinde çalıştığı haberleri yapılıyor. İlk olarak Tesla ile anlaşacağı bile iddia edilen markanın bir türlü beklenen araç anlaşmaları ise ortaya çıkmamıştı. Apple’ın otomotiv alanında konsept araçlarının fotoğrafları bile yayınlanmasına rağmen marka kesinlikle bu konuda net bir açıklama yapmadı.

Buna karşın aslında Apple otomotiv konusunda çalışmalar yaptığını ve kendi arabalarını üretebileceğinin sinyallerini de vermedi değil. Herkes markadan bir sürücüsüz otomobil beklerken Apple konu hakkında yaptığı açıklamalarla beraber AppleCarPlay olarak bilinen araç içi teknoloji sistemlerini duyurdu.

Son olarak 200 araca kadar desteğinin artığı bilinen sistem ile beraber markanın araç teknolojilerine bir yerde de giriş yapmış olduğu ortaya çıktı. Tüm bu çalışmalarla beraber Apple’ın 2017 senesinde de özellikle sürücüsüz otomobilleri üzerinde çalışmalara devam edeceği de düşünülüyor. Araç teknolojileri konusunda marka bir açıklama yapacak mı bilinmez ama bu sene de Apple Car konseptleri bir hayli konuşulacak gibi.

Akıllı Ev Sistemleri

Teknoloji devi Apple’ın önem vereceği düşünülen bir başka teknolojinin ise akıllı ev sistemleri olması bekleniyor. Yapay zeka konusunda ön plana çıkmaya başlayan ve kısa süre önce yapay zeka çalışmalarını bir makale olarak yayınlayan Apple’ın Siri sistemlerini artık akıllı evler ile beraber birleştireceği haliyle akıllı ev asistanı teknolojilerine de rakip marka olarak giriş yapacağı düşünülüyor.

Üstelik yapay zeka ile güçlendirilmiş olan Siri’nin akıllı ev teknolojilerine dahil edilmesi ve Apple tarafından bu konuda yeni çalışmalar yapacağının iddiası bile markanın akıllı telefonları ile ev kontrol imkanı sunacağı ihtimallerini bile ortaya koyuyor. Haliyle markanın 2017 yılında Apple’ın bir diğer AR-GE projesinin de akıllı ev sistemleri üzerine olması beklenmekte.

Sanal Gerçeklik Ve Artırılmış Gerçeklik Kamera Teknolojileri

Markanın en çok merak edilen bir diğer teknolojisi ise artırılmış gerçeklik sistemleri. Sanal gerçekliğe bir türlü geçmeyen ve sanal gerçeklik teknolojisine sıcak bakmayan Apple, iPhone 8 ile beraber artırılmış gerçeklik alanında yeni çözümler sunacak gibi. Markanın iPhone 8 kameralarında da artırılmış gerçeklik sisteminin bulunacağının iddiası aslında bu alanda da Apple’ın yeni ürünlerini ortaya koyabileceğinin en büyük göstergesi. Tüm bunların dışında Apple daha ne gibi yenilikleri araştırmalarına dahil eder bekleyip göreceğiz.