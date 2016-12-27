Apple Watch’da Pokemon GO Senkronizasyon Problemi

Pokemon GO uzun süren bir bekleyişten sonra Apple Watch desteği sunulmuştu. Fakat Apple Watch’a sahip olan kullanıcılar Pokemon GO oyununu yüklediklerinde büyük bir sürprizle karşılaştılar. Oyunda bir senkronizasyon hatası bulunmakta.

Oyun Apple Watch cihazlarında açıldığı zaman doğrudan 1. Seviyeden oyunu başlatıyor ve telefonda bulunan oyun ile senkronizasyonu tam yapamıyor. Senkronizasyon probleminin net bir çözümü bulunmamakta. Çözüm yollarının başında telefonunuzu ve Apple Watch’ı yeniden başlatmak ve senkronizasyonun gerçekleşmesi için bir süre beklemek geliyor.

Eğer bu çözümler çare olmadıysa Apple Watch için Pokemon GO’yu devredışı bırakıp yeniden açmayı deneyerek senkronizasyona zorlayabilirsiniz.

Eğer sıkıntı devam ediyorsa ve oyun hem iPhone hem de Apple Watch üzerinde düzgün kurulu ise uygulamayı her iki cihazda kapatıp yeniden başlatarak yine senkronizasyona zorlayabilirsiniz.

Oyunun geliştiricisi Niantic firmasının yeni bir güncelleme yayınlayarak bu sorunu çözmesi bekleniyor.