ASUS, HiveSpot ve HiveDot Ağ Sistemlerini Duyurdu

ASUS, HiveSpot ve HiveDot sistemlerinin piyasaya sürülmesi ile birlikte gözünü modüler kablosuz ağ sistemlerine de dikti.

Bu ürünler tüm cihazlarınız için tek bir Wi-Fi erişim noktası olması amaçlanarak tasarlanmıştır. Cihazın üzerindeki bağlantılardan biri ana modül ve modeme bağlıdır ve diğer modüller ise buna bağlı çalışabilir. Bunları ayrıca bir LAN konektörü vasıtasıyla mevcut bir yönlendiriciye bağlayıp aralıklarını da genişletebilirsiniz. (daha fazla çekim alanı için)

HiveSpot ve HiveDot sistemleri arasındaki fark, HiveDot, bir çift bantlı AC1300 sistemi iken, HiveSpot, tri-band AC2134 sistemidir. HiveSpot ayrıca geniş kapsama alanı için yedi adet akıllı anten içerir. Sınırlı menzilli yüksek hızlar için 2.3GHz bantları ve üçüncü bir 5GHz bandı vardır.

Sistemler ASUS Hive mobil uygulaması ile kurulabilir.

Asus, yönlendiricilerin yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacağını ve fiyatların 299 ila 399 dolar arasında olacağını söyledi. Bu fiyatların oldukça pahalı olduğunu hatırlatalım.