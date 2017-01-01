Asus Rog GX501 Oyun Bilgisayarının Tüm Özellikleri

Oyun bilgisayarları denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Asus, oyuncu serisi laptop bilgisayarlarına sürekli yeni üyeler eklemeye de devam ediyor. Rog serisi olarak bilinen oyun serisi bilgisayarlarında markanın kullanıcılara sunduğu son serinin ise Asus Rog GX501 olacağı ortaya çıktı.

Asus Rog GX501 İçin Beklenen Tüm Özellikler Neler?

Asus’un teknoloji fuarında tanıtması beklenen yeni seri bilgisayarların beli başlı birçok detayı ortaya çıkmış durumda. Peki Asus Rog GX501 için belli olan özellikler neler? Daha detaylı olarak bakalım.

İlk Olarak Asus Rog GX501 Tasarımı

Tasarım konusunda Asus dediğini yapmışa ve tasarımı tamamen değiştirmişe benziyor. Zira marka tarafından yapılan açıklamalarda serinin özellikle kasa tasarımının değişeceği belirtilmişti. Asus Rog GX501 serisi için yayınlanan görsellerde de bilgisayarın ilk olarak tasarım değişiklikleri dikkat çekiyor. Zira seride tasarım konusunda çok daha farklı bir stil ortaya çıkıyor.

İlk olarak Asus’ın ekranın alt kısmında bir boşluğa yer verdiğini ve klavyenin alt kısımda fakat dokunmatik yüzeyin bulunmadığı gözüküyor. Asus Rog GX501 yeni tasarımıyla beraber geleceğinin böylelikle kesinleştiği de belirtiliyor.Tasarım konusunda bir diğer önemli detay ise bilgisayarın rakiplerine göre oldukça ince olması. Hem içerisinde yer alan teknik donanıma hem de oyuncu sınıfına göre değerlendirilirse serinin bu alanda bir rekora sahip olacağı da belirtiliyor. Zira serinin kalınlığı sadece 16,65 mm.

Asus Rog GX501 Teknik Özellikleri Nasıl?

Asus Rog GX501 serisinin bir oyuncu serisi bilgisayar olması haliyle tasarımı detaylarından çok bilgisayarın teknik özelliklerinin dikkat çekmesine neden oluyor. Asus Rog GX501 serisi de teknik özellikler konusunda açıklanan detaylara bakacak olursak oldukça beğeni toplayacak gibi.

Seride öncelikle Intel işlemciler yer alacak bunu belirtelim. Haliyle Intel işlemcilerinden sonra teknolojisine yani 7.nesil işlemcilere yer veriliyor. Muhtemelen Intel 7.nesil i7 işlemcilerle beraber gelmesi beklenen bilgisayarın bu sayede işlemci performansının da üst düzey olmasının beklendiğini söylemek mümkün.

İşlemcileri desteklemek için seride yer verilecek olan Ram belleklere gelecek olursak Asus Rog GX501 içerisinde DDR4 Ram teknolojisi gelmesi bekleniyor. DDR4 Ram teknolojisinin yanı sıra bilgisayarda 24 GB’a kadar Ram desteği verilecek. Oyuncu bilgisayarlarında genelde 16 GB Ram bellek miktarının desteklendiğini düşünürsek Ram miktarı konusunda da Asus Rog GX501 oldukça yeterli gösterilebilir.

İşlemci ve Ram derken en çok merak edilen bir diğer teknik özelliğe geçelim. Oyuncular için en önemli bilgisayar bileşenlerinden biri olan ekran kartları konusunda da serinin oldukça başarılı olacağı düşünülmekte. Zira Asus Rog GX501 üzerinde şu an piyasadaki en güncel ekran kartlarından biri olan Nvidia GTX 1080 ekran kartları yer alıyor. Bu sayede hem 4K desteği sunabileceği hem de oldukça üst düzey bir oyun deneyimi sunacağı düşünülen serisinin ekran kartı bellek boyutunun ne kadar olacağı ise kesin değil.

Ekran Özellikleri Ve Çözünürlük

Son olarak bilgisayarın ekran özelliklerinden bahsedelim. Ekran özellikleri konusunda ilk olarak 15,6 inç ekran boyutu ile beraber gelen Asus Rog GX501 tasarım konusunda dediğimiz gibi daha ince ve bu özellik doğrudan ekranın inceliğine de yansımış durumda.

Ekran çözünürlüğü konusunda ise ekran kartının özelliklerinden yola çıkarsak 4K çözünürlük değerini görmemiz mümkün olabilir. Fakat yine de ekran çözünürlük değerinin Full HD ya da 2K olarak gözükmesi de mümkün olabilir. Bu konuda Asus tarafından yapılacak olan resmi tanıtımı beklemek gerekiyor.

Fiyat Aralığı Nasıl?

Şimdiden ortaya çıkan özellikleri ile beraber oyuncu serisi bilgisayarlar içerisinde beğeni toplayan serilerden biri olacağı düşünülen Asus Rog GX501 serisinin fiyatı konusunda ise net bir bilgi yok. Ram ve depolama seçeneklerine göre farklı modellerinin farklı fiyatlarda olması ve henüz resmi tanıtımının da yapılmamış olması fiyat konusunda henüz açıklamaları beklemenin gerektiğini gösteriyor. Asus’un bu seri için fiyat aralığını ne kadar tutacağı ise şimdilik merak konusu.