Asus X00GD Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Yeni yıla girmeye artık sayılı saatler kala yeni yılda teknoloji dünyasında ne gibi değişiklikler yaşanacağı da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Tabi yeni yılda en çok merak edilen alanlardan birisi de akıllı telefon alanı. Bir bir çıkacağı açıklanan yeni modellerin özellikleri belli olurken bu alanda son seri ise Asus X00GD akıllı telefonları oldu.

Asus X00GD Özellikleri Nasıl?

Yeni telefonun render görüntülerinin yayınlanmasıyla beraber Asus X00GD telefonların yenilikleri de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki, Asus X00GD serisinin özellikleri neler?

Farklı Teknik Özelliklere Sahip Farklı Telefonlar

Asus X00GD modellerinin ilk olarak farklı özelliklere sahip olacağı ortaya çıktı. Yani şöyle ki tek bir teknik özelliğe sahip olan tek bir Asus X00GD modeli görüntülenmeyecek. Bunun yerine telefonun teknik özellikler konusunda ekstra özelleştirmeler sunacağı da düşünülüyor. Bu bağlamda yeni serinin en çok dikkat çeken teknik özelliği ise 1,8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemciler oldu. Zira hemen her seride belli başlı özellikler değişse de bu işlemcilerin sabit kalacağını belirtelim.

İşlemci serisinin dışında ise Ram bellek konusunda ise farklı özelleştirmelerden bahsetmek mümkün. Zira modelde ilk olarak 2 GB Ramli cihazlar öne çıkarılacak. Bunun dışında 2 GB Ramli modelin 16 GB dahili hafızaya da sahip olacağını da söylemek gerekiyor. Bunun dışında 3 GB Ramli modelinde kullanıcılarına sunulduğunu da söylemek gerekiyor. 3 GB Ramli modelde ise serinin 32 GB depolama alanına sahip olması da bekleniyor. Orta segment için maksimum sunulan değerin ise 4 GB Ram miktarı olması bekleniyor. Bu modelin ise hafıza oranının 64 GB olması da beklenmekte.

Kamera Konusunda Standartları Yakalayacak

Çift LED kamera modelini barındıracak olan Asus X00GD serisinin kamera çözünürlüğü konusunda ise 13 megapiksel seçimi yapması da bekleniyor. 13 megapiksel arka kamerasının dışında 8 megapiksel ön kamerasının da bulunması Asus X00GD serisini orta segmentin başarılı üyelerinden biri yapacak gibi.

Tasarım Değişiklikleri Nasıl

Orta segment için sunulacak olan telefonun tasarımı da en çok merak edilen konulardan birisi. Tasarım konusunda serinin arka köşede tek kamera, oval kenarlıklar ve sadece 169 gram ağırlık gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca modelde farklı renk seçenekleri de kullanıcılara sunulacak gibi.

Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Asus X00GD modelinin ekran özellikleri konusunda ise serinin yine orta segment modellerinde çok sık gördüğümüz 5.2 inç ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. 5.2 inç ekran boyutuna ek olarak ise telefonun 1280 X 720 çözünürlük değerine sahip olması da beklenmekte.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Asus X00GD için çıkış tarihi konusunda net bir bilgi yok. Fakat çıkış tarihi konusunda ise CES 2017 fuarının beklendiğini de belirtelim. İlk tanıtımda telefonun çıkış tarihinin de açıklanması bekleniyor.