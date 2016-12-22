ASUS ZenFone 3 Modelinin Göl Mavisi Versiyonu Çıktı

Asus firması ciddi ciddi Samsung ile rekabet etmeye kararlı gözüküyor. Tayvanlı teknoloji devi Samsung’un kötü şansından ve kırılganlığından ZenFone 3 modelinin yeni çıkartılan Göl Mavisi versiyonu ile yararlanmaya çalışıyor. Samsung Galaxy S7 modelinin mavi mercan versiyonundan farklı olsa da su temalı renk çeşitlerini görmek heyecan verici. Göl mavisi ZenFone 3 sakin ve zen görüntüsü ile çok satanlar listesinde yukarılara çıkabilir.

Asus firması ayrıca ZenPower Duo ve ZenPower Pocket isimli iki adet taşınabilir bataryasını tanıttı. Duo modeli 10050 mAh kapasitesinde ve çift USB girişine sahip. Pocket modelinde ise küçük bir fener bulunmakta.

Asus ZenFone 3 modeli 5.2 inç büyüklüğünde Super IPS ekrana sahip. Gücünü Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 işlemcisinden alan cihazda 16 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kameraya sahip. Cihazın göl mavisi renginden başka altın, ay beyazı ve safir siyah renk seçenekleri mevcut.