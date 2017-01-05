Asus Zenfone 3 Zoom ve Zenfone AR Özellikleri

Asus, Zenfone 3 Zoom, Zenfone AR ile Tango ve Daydream desteği sunuyor.

Bugün CES‘de Asus iki yeni akıllı telefonunu duyurdu; her ikisi de son zamanlarda söylentilere yol açtı. Zenfone AR ve Zenfone 3 Zoom hakkında konuşuyoruz.

Bunlardan birincisi, Google’ın arttırılmış gerçeklik (AR) sistemi olan Tango’ya destek sağlayan akıllı telefon. Zenfone AR, bu yeni pazarda geçen sene çıkan Lenovo Phab 2 Pro ürününü takip ediyor. Ancak Android Nougat’da yerleşik Google’ın VR işlevi Daydream’i de desteklediği için Asus modeli işleri bir adım daha ileriye götürüyor.

Dolayısıyla, bir Zenfone AR‘ı alırsanız, ruh halinize bağlı olarak kendinizi arttırılmış gerçekliğe veya sanal gerçekliğe çekebilirsiniz. Maalesef bu ikisini birleştiremezsiniz (şimdilik). Telefon Daydream VR kulaklıklı mikrofon seti içerisindeyken yalnızca Daydream uygulamalarını, Tango modundayken Tango uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Zenfone AR Özellikleri

Zenfone AR, 5.7-inç QHD AMOLED dokunmatik ekrana ve 6GB RAM ile desteklenen Qualcomm Snapdragon 821 yonga setinden yararlanıyor. Ana snapper, OIS, EIS ve 4K video kaydı ile Sony’nin IMX318 sensörünü kullanan 23 MP bir kamerası bulunuyor. Arka tarafta Google’ın Tango gereksinimleri sayesinde hareket izleme kamerası ve derinlik algılayan bir kamera bulunuyor.

Akıllı telefon bu yılın ikinci çeyreğinde, yani Nisan, Mayıs veya Haziran aylarında çıkacak. O zamana kadar, fiyatlamasını ve geriye kalan özelliklerini umarım daha net görebiliriz.

Zenfone 3 Zoom Özellikleri

Zenfone 3 Zoom‘un önceki modellerden Zenfone Zoom adı verilen optik zum özellikli bir ana kamerası bulunuyor. Bununla birlikte, Asus‘la birlikte bu kez çift kamera çözümüne gitti. Bu nedenle büyütme (zoom) sadece orijinal Zenfone Zoom‘undaki 3x’e kıyasla 2.3x. Apple iPhone 7 Plus‘da olduğu gibi yeni cihazın objektifleri de, özne odaklanmaya devam ederken fotoğraflarınızın arka planını bulanıklaştıran bokeh efektini oluşturmak için birlikte çalışıyor.

Zoom’un ana kameraları olarak bir adet 12 MP lens, diğer lens ise f/1.7 diyafram ve Sony’nin IMX362 sensörü ile 12 MP geniş açılı 1/2.5″ bir ünite ve her ikisinde de 1.4 nm piksel bulunuyor. OIS ve EIS ile 4K video çekimi ile birlikte Otomatik odaklanma süresinin, hareketli bir cisimle bile, üç farklı odaklanma modu sayesinde 0.03 saniyelik olduğu iddia edildi: Çift Pikselli faz algılama, lazer ve sürekli çekim ise diğer özellikleri arasında.

Telefon 7.83mm inceliğinde ve 170g ağırlığında. Üstünde Gorilla Glass 5, Snapdragon 625 SoC ve 5,000 mAh gibi büyük bir pil bulunan 5.5 inç 1080p dokunmatik ekran bulunuyor. Şubat ayında hayal kırıklığına uğratılmadan Android 6.0 Marshmallow çalıştırılacak ve Asus‘un o zamana kadar diğer özellikleri de paylaşacağı görüşündeyiz.