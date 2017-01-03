Asus ZenFone AR Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

CES 2017 fuarında en çok tanıtılacak olan akıllı telefonlar merak ediliyor. Samsung’un yeni seri telefonları, Lenovo tarafından tanıtılacak olan yeni seri telefonlar derken bir diğer teknoloji devi Asus tarafından da CES 2017 fuarında sürpriz telefonların tanıtılacağı ortaya çıktı. İlk olarak yeni seri işlemcili bir model için tüyolar verilmiş fakat telefon ortaya çıkmamıştı. Şimdi ise Asus ZenFone AR modeli için yeni özellikler ortaya çıktı.

Asus ZenFone AR Tüm Özellikleri

Daha önce Google’ın Tango serisi olarak gösterilen akıllı telefonların 2.versiyonu olacak olan Asus ZenFone AR için belli olan ilk detaylar ise şöyle.

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisini Telefonlarda Göreceğiz

Yeni akıllı telefonların en büyük özelliğinin artırılmış gerçeklik teknolojisi olduğunu da belirtelim. Daha önce Google Tango telefonları olarak piyasaya sürülen yeni serilerle beraber artırılmış gerçeklik teknolojisine ilk adım atan modellerden biri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Asus ZenFone AR ile Google Tango serisinin yeni modelinin piyasaya sürüleceği belirtildi. Telefonun ilk ortaya çıkan özelliği olan artırılmış gerçeklik teknolojisi için özel bir kamera tasarımı yapılacağı da belirtildi.

Yeni bir Tango telefon olarak karşımıza çıkacak olan telefonun artırılmış gerçeklik için ne gibi bir teknoloji ortaya koyacağı ise henüz bilinmiyor. Fakat yayınlanmış görsellere göre artırılmış gerçeklik konusunda yeni bir kamera sistemi ile karşı karşıya kalacağımız kesin.

Belli Başlı Teknik Özellikler

Gelelim telefonun belli olan ilk teknik özellik detaylarına. Artırılmış gerçeklik konusunda zaten Tango modelinin devam serisi olacak olan akıllı telefonun bunun dışında üst düzey teknik özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Asus ZenFone AR için ortaya çıkan ilk teknolojiler konusunda ise serinin Snapdragon 821 işlemcileri kullanması bekleniyor.

Haliyle sadece artırılmış gerçeklik alanında değil bunun dışında telefonun üst segment akıllı telefonlar arasında yer alacağı da düşünülüyor. En azından Snapdragon 821 serisi işlemciler bu durumu bir nevi kanıtlıyor. Bunun dışında serinin artırılmış gerçeklik uygulamalarını ve Google DayDream sanal gerçeklik uygulamalarını da barındıracağı da düşünülüyor.

Tasarım Nasıl Olacak?

Aslında tasarım konusunda çok fazla detay yok. Fakat ilk bilgilere bakacak olursak CES 2017 fuarında kesinleşecek olan teknik detaylarla beraber genel olarak telefonun 5.2 inç ekran boyutuna sahip olacağı düşünülüyor. Bunun dışında telefonda arka kapakta yer alacak olan geniş bir artırılmış gerçeklik kamera sistemi kullanılacağı da düşünülüyor.