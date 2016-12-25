BlackBerry Mercury Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

BlackBerry başlı başına en ilgi çeken telefon markalarından biri olarak karşımıza çıkmışken akıllı telefon döneminden sonra markanın klavyeli telefonlarından vazgeçmemesi ve bir türlü kendi yetersiz işletim sistemlerinden vazgeçmemesi BlackBerry’nin kısa süre içerisinde kesin bir düşüş yaşamasına neden olmuştu. Yaşanan bu düşüş sonrasında ise marka uzun süredir kullanmayı kabul etmediği Android işletim sistemine geri dönerek Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Fakat yine istediği başarıyı yakalayamayan BlackBerry’nin şimdilerde ise TCL ile beraber yeni ortak bir telefonu hazırlanıyor. BlackBerry Mercury olarak adlandırılan bu telefon ile beraber markanın yeniden geri döneceği de düşünülüyor.

BlackBerry Mercury Tüm Özellikleri Neler?

Henüz netlik kazamasa da yine Android işletim sistemi barındıracağı açıklanan telefonun ilk detayları da bir bir ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak BlackBerry Mercury için teknik detayları konusunda yeni bilgiler beklenirken markanın yeni telefonu için görsellerde yayınlandı. Peki, tüm bu görseller ve teknik detaylara göre BlackBerry Mercury telefonun özellikleri neler?

QWERTY Klavye Kullanımına Devam

Yeni modelin aslında tam anlamıyla bir akıllı telefon modeli olarak kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyordu. BlackBerry Mercury için ilk değişikliğin ise tamamen akıllı telefon olarak yani alıştığımız modellerde olduğu gibi tamamen ekrandan oluşan modelleri kullanıcılara sunacağı da düşünülüyordu. Fakat TCL firmasıyla ortak yapılan yeni modelde de markanın QWERTY fiziksel klavyelerle beraber geleceği de ortaya çıktı.

Yeni Dokunmatik Ekran

Yine fiziksel klavye barındıran bir modelden söz ediyor olsak da BlackBerry Mercury modelinde de dokunmatik ekrana da yer verilecek. 4,5 inç ekran boyutu ile beraber çift taraflı kavisli ekran ile gelecek olan telefonun dokunmatik ekran konusunda da oldukça olumlu sonuçlar sunacağı da belirtiliyor. Ayrıca 4,5 inç ekranın çoklu dokunma desteğine de sahip olacağını da belirtelim.

Teknik Özellikleri Yavaş Yavaş Ortaya Çıkmaya Başladı

Gelelim daha detaylı teknik özellikler kısmına. Henüz net kesin BlackBerry Mercury akıllı telefonlarının özellikleri budur diyebileceğimiz bir bilgi yok. Fakat buna karşın son paylaşılan bilgilerle beraber teknik özellikler konusunda da belli başlı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Belli olan teknik detaylara göre marka ilk olarak Snapdragon 821 işlemci serisi ile beraber gelmesi de bekleniyor. 4 çekirdekli üst segment akıllı telefonlar için kullanılan işlemcilerle beraber gelecek olan modelin bunun dışında Adreno 530 GPU serisine de sahip olacağı belirtiliyor.

Ekstra Özelliklerle Beraber Geliyor

Bunun dışında telefonun erişilebilirlik özelliklerinin de çok daha fazla öne plana çıkacağı düşünülüyor. Bu noktada BlackBerry Mercury üzerinde parmak izi okuyucu ve ek olarak biyometrik okuyucu gibi ekstra özelliklerin yer alacağı iddia ediliyor. Ayrıca İris tarayıcısının çok daha gelişmiş bir sisteminin de telefonun üzerinde yer alması bekleniyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda BlackBerry Mercury için net bir bilgi verilmedi. Fakat net olan bir bilgi var ki yeni seri akıllı telefonların tanıtımının CES 2017 fuarında yapılması bekleniyor. CES 2017 tanıtımından çok kısa bir süre sonrada telefonun piyasaya çıkması da bekleniyor. Fiyat konusunda da yine CES fuarında yapılacak olan açıklamaları ve tanıtımı beklemek gerekecek. TCL ve BlackBerry iş birliği ile üretilecek ilk telefon olan telefonun ne kadar beğeni toplayacağı da şimdiden merak konusu.