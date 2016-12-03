Bütçeye Göre Akıllı Telefon Tavsiyeleri – Aralık

Telefon almadan önce bilgi karmaşası içerisinde iseniz bu yazımız tam size göre. Aralık ayında akıllı telefon almayı düşünenler için her bütçeye uygun akıllı telefon tavsiyelerinde bulunduk.

Akıllı telefon piyasasında gün geçtikçe mobil teknoloji gelişmeye devam ediyor. Üstelik bu gelişme hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Öyle ki neredeyse her gün lügatımıza yeni teknolojik terimler giriyor. Durum böyle olunca yeni telefon almak isteyen kullanıcılarda kafa karışıklığı olabiliyor. Bu ve bundan sonraki yazılarımızda her bütçeye uygun akıllı telefon tavsiyelerinde bulunacağız.

Yılın son ayına girdik ve koca bir seneyi geride bıraktık. Bundan böyle satın alınacak telefonların sadece günümüz teknolojisine değil gelecek yılın teknolojisine de ayak uydurması gerekiyor. Ne de olsa satın aldığımız telefonları bir kaç aylığına değil olabildiğince uzun süre kullanmak için satın alıyoruz. Ve 2016 yılı beraberinde bazı teknolojik atılımlar tam olarak hayatımıza yerleşti. Örneğin sanal gerçeklik teknolojisi, parmak izi okuyucusu ve USB Type-C girişi buna örnek olarak verilebilir. Pek tabii ki giriş seviyesi bir bütçe ile bu özellikleri aramak mantıklı olmayacaktır. Ancak bütçeyi arttırdığımız zaman kriterlerimize bu yenilikçi teknolojilerin de girmesi gerekiyor.

Giriş seviyesi bütçeye sahip okurlarımız için de önemli bir durum var. Bilindiği üzere Eylül ayının sonlarında tüm yerli telefonlar için taksit yasağı kalktı. Düşük bütçeye sahip kişiler için bir nebze de olsa rahatlatıcı bir durum olacaktır. Bu nedenle bu yazımızda yerli telefonlara da yer vereceğiz.

Lafı daha fazla uzatmadan yazımıza düşük bütçeden yüksek bütçeye doğru sıralı bir şekilde başlıyorum.

0-650 TL Arası Telefon Tavsiyeleri

Akıllı telefonlara girişin ilk adımı olan bu bütçe aralığındaki tavsiyemiz Xiaomi Mi 4c olacaktır. Xiaomi Mi 4c, 650 TL’ye satılıyor ve bu fiyata rakipleri ile kıyaslanamayacak seviyede iyi özellikler sunuyor. Eğer alacağınız telefonun kasma-donma sorunu yaşatmamasını ve uzun süreli kullanıma uygun olmasını istiyorsanız 650 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Xiaomi Mi 4c Teknik Özellikleri

Telefonun teknik özelliklerine baktığımız zaman Snapdragon 808 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 1080p çözünürlüğünde 5 inç boyutunda ekran ve 3080 mAh büyüklüğünde batarya kullanıldığını görüyoruz. Telefonun satış fiyatını düşündüğümüz zaman Snapdragon 808 işlemcisinin bu telefonda kullanılması bir hayli şaşırtıcı. LG G4’de de kullanılan bu işlemci oldukça güçlü ve hız ve oyun performansı konusunda kullanıcısında sıkıntı yaşatmayacaktır.

Kamera yeteneklerine baktığımız zaman arka kameranın 13 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığına ve 1080p video kayıt yeteneğine sahip olduğunu; ön kameranın ise 5 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığına ve 85 derece geniş açılı çekim yeteneğine sahip olduğunu görüyoruz. Xiaomi Mi 4c, rakiplerinin üzerinde bir kamera yeteneğine sahip. Özellikle ön kamerası, çok hoş resimler çekebiliyor.

Xiaomi Mi 4c’de USB Type-C girişi kullanılıyor. Yeni teknolojiler için önemli bir tercih yapılmış. Bu yıl çıkan telefonların neredeyse tamamında USB Type-C girişi kullanıldı. Aksesuar üreticileri de bu değişime ayak uydurdu. Ayrıca cihazda Quick Charge 2.0 hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu sayede büyüyen pil boyutuna karşı, cihazın şarj olma süresi kabul edilebilir seviyede tutulabiliyor.

Cihazın arayüzünde bazı menülerin çevirisi tam olarak yapılmamış ve İngilizce bırakılmış. Eğer güncelleme ile bu eksiklikler giderilirse Xiaomi Mi 4c dört dörtlük bir cihaz.

650-1000 TL Arası Telefon Tavsiyeleri

General Mobile GM 5 Plus, sahip olduğu donanım özellikleri ve taksit ile alınabiliyor olması nedeni ile bu fiyat aralığındaki doğru tercih olacaktır.

General Mobile GM 5 Plus, Android’in en güncel sürümü olan Android 7.0’ı kullanıyor. Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda Snapdragon 617 işlemci, 3 GB RAM, 2.5D kavisli 1080p ekran, Usb Type-C, Android One projesi kapsamında Google tarafından yazılım desteği, ön ve arka 13 MP kamera(ön kameranın flaşı da bulunuyor), 3100 mAh hızlı şarj destekli batarya, 32 GB arttırılabilir depolama alanı gibi özellikleri GM 5 Plus’ı mükemmel kılıyor.

General Mobile GM 5 Teknik Özellikleri

General Mobile GM 5 Plus İnceleme

GM 5 Plus’ı piyasada öne çıkaran detaylardan birisi de telefonun sahip olduğu modem özellikleri. GM 5 Plus Cat 7 tipi modeme sahip. Cat 7 modem ile 300 Mbps download, 100 Mbps upload hızlarına ulaşılabiliyor. Özellikle upload hızına baktığımızda mükemmel bir değere sahip olduğunu görmekteyiz.

GM 5 Plus’ın saf Android’e sahip olmasından dolayı bazı işlemlerde yerleşik gelen uygulamalar yetersiz kalabiliyor ve yerine uygulama indirmek gerekebiliyor. Örneğin cihazda ön yüklü olarak gelen bir Galeri uygulaması bulunmuyor. Saf Android arayüzünün zaman zaman yetersiz olması, bu cihazın bir eksisi olarak ifade edilebilir.

1000-1500 TL Arası Telefon Tavsiyeleri

Bu fiyat aralığında öne çıkan tartışmasız tek bir cihaz var: Xiaomi Mi 5.

Xiaomi Mi 5 Teknik Özellikleri

Xiaomi Mi 5, sadece 1200 TL’ye satılmasına rağmen amiral gemisi seviyesinde özelliklere sahip. Hatta bu senenin tepe modellerinde kullanılan Snapdragon 820 işlemcisinin Xiaomi Mi 5’te de kullanıldığını görüyoruz.

Ayrıca diğer donanımlara baktığımızda 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 5.15 inç boyutunda Full HD ekran ve 3000 mAh büyüklüğünde batarya kullanıldığını görüyoruz. Kamera özelliklerine baktığımızda arkada 16 MP çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram açıklığına sahip, 4K video kaydedebilen kameraya yer verilmiş. Önde ise 4 MP çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram açıklığına, 80 derece geniş açılı çekim özelliğine sahip 1080p video kaydedebilen kamera kullanılmış. Arka kamera için optik görüntü sabitleme teknolojisine de yer verilmiş.

Xiaomi Mi 5’in teknik özellikleri fiyatına göre muazzam seviyede. Ayrıca sadece donanım özellikleri ile değil tasarımı ve malzeme kalitesiyle de gayet başarılı bir telefon ortaya çıkarılmış. Cihazın ön ve arka yüzü cam, çerçeveleri metal malzemeden üretilmiş. Arka yüzeydeki kavisli cam, telefona Samsung Galaxy S7 Edge havası katmış.

Xiaomi, elindeki tüm imkanları bu telefona koymayı ve fiyatını düşük seviyede tutmayı başarmış. Listemizdeki telefonlar içerisindeki fiyat/performans endeksinin en yüksek telefonun bu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

1500-2500 TL Arası Telefon Tavsiyeleri



Bu fiyat aralığındaki tavsiyemiz Samsung Galaxy Note 5 olacak. Galaxy Note 5, listedeki diğer cihazlara göre kısmen daha eski olsa da güncelliğini hala daha korumayı başarıyor. Samsung’un Galaxy Note 7’yi piyasadan toplatmasının ardından Galaxy Note 5’e olan önem daha da arttı. Bu nedenle Samsung’un hala daha devam eden desteği, cihazın sahip olduğu güçlü donanımı, kamerası ve kalem desteği ile Galaxy Note 5, bu fiyat aralığı için alınabilir bir telefon oluyor.

Galaxy Note 5’in teknik özelliklerine baktığımızda Exynos 7420 işlemci, 4 GB LPDDR4 RAM, 32 GB dahili depolama alanı ve 3000 mAh büyüklüğünde pil yer aldığını görüyoruz. Cihazın arka kamerası 16 MP çözünürlüğe, f/1.9 diyafram açıklığına, ön kamerası ise 5 MP çözünürlüğe ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip.

Samsung Galaxy Note 5 ile ilgili detaylı bilgileri inceleme yazımızdan okuyabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 5 Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy Note 5 İnceleme

2500 TL ve Üzeri Telefon Tavsiyeleri

Eğer bütçeniz daha da üst seviyelere çıkabiliyorsa sizlere günümüzün en iyi akıllı telefonu Samsung Galaxy S7 Edge‘i öneriyorum. Büyüleyici kavisli ekranı, Exynos 8890 işlemcisi, f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamerası, her zaman açık ekranı ve 3600 mAh bataryası bu telefonu mükemmel kılıyor.

MicroSD kart desteği, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık ile Cat9 tipi modemin yer alması da dikkat çekiyor. Eğer Android işletim sistemine sahip bir telefon alacaksanız ve bütçeniz sınırsız ise tercihiniz Samsung Galaxy S7 Edge olmalı. Ancak kullanacağınız işletim sistemini belirlemediyseniz iPhone 7’yi incelemekte ve S7 Edge ile karşılaştırmakta fayda var. Belki de sizin aradığınız cihaz bir iPhone olabilir.

Samsung Galaxy S7 Edge Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy S7 Edge İnceleme

Bu ay ki tavsiyelerimiz bu kadar. Eğer telefon tercihi hakkında sorularınız varsa yorum olarak bize iletebilirsiniz. En yakın zamanda hepsini cevaplamaya çalışacağım. Aynı zamanda sitemizdeki Telefon Karşılaştırma Aracı‘nı kullanabilirsiniz. Haziran ayında yeni akıllı telefonlar ve yeni teknolojiler ile görüşmek üzere.