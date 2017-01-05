Canon, G9 X Mark II olarak adlandırılan küçücük PowerShot G9 X modelinin halefini duyurdu. Yeni model orijinalin aynı temel görünümünü, hissini ve ağırlığını koruyor; bu sayede nispeten büyük bir “1” tipi sensör ile piyasada bulunan en küçük kompakt fotoğraf makinesi olmaya devam ediyor. Mevcut 28-82mm eşdeğer F2- 4.9 objektif, başta tüm önemli güncellemeler var.

Bu güncellemelerin başlığı, ilk olarak daha büyük G7 X Mark II‘de görülen yeni Digic VII işlemcisi. Bu işlemci ~ 21 kare (önceki model yaklaşık 1 fps çekim) için 8.2 fps’e kadar Raw burst çekim yapılmasını sağlıyor ve Canon, Dual Sensing Image Stabilization (Dual Algılama Görüntü Sabitleme) özelliği ekledi.

Diğer eklemeler, daha fazla özelleştirme seçenekleri, geliştirilmiş AF izleme, otomatik modda daha iyi sahne tanıma ve kamera içi Ham dönüştürmeyi içermektedir.

G9 X Mark II, 529 dolara siyah veya gümüş renk seçeneği ile şubat ayında satışa sunulacak.

Basın açıklaması ve diğer özellikleri ise şöyle;

Canon PowerShot G9 X Mark II, premium nokta ve çekim özelliklerine sahip bir fotoğraf makinesine bir adım atmak isteyenler için 1.0 inç 20.2 megapiksel çözünürlüklü bir sensöre ve çok küçük bir pakete sahip. Ayrıca, en son görüntü işlemcisi, DIGIC 7’yi de içeriyor ve kullanıcılara daha iyi nesne izleme ve sahne algılama ve daha fazlasını sağlıyor.

Eklenen sosyal ağ paylaşımı kolaylığı için PowerShot G9 X Mark II, uyumlu bir akıllı telefon veya tabletle kolay eşleştirme yapmak için Bluetooth ile donatılmış ilk Canon PowerShot dijital fotoğraf makinesi. Daha fazla “beğeninize benzeyen” özellik arayan tüm beceri düzeyindeki fotoğrafçılar kameralı RAW dönüştürme özelliğini ve önceden belirlenmiş aralıklarla görüntü yakalamaya yardımcı olacak ve kısa bir film klibi oluşturmak için bunları birleştiren Geliştirilmiş Zaman Aşımı Film Modu‘nu takdir edeceklerdir.

PowerShot G9 X Mark II Kamera Özellikleri: