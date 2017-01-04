Casio WSD-F20 Akıllı Saat Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Saat denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Casio, akıllı saat teknolojisine geçilmesinin ardından bu alanda pek fazla ürün geliştirmemesi gerekçesi ile eleştiriler almıştı. Aslında bir iki akıllı saat modeli ile sektörde yer almaya başlayan marka tüm bu tartışmalara son noktayı koymak için ise sonunda beklenen akıllı saati Casio WSD-F20 serisini CES 2017 kapsamında duyurdu.

Casio WSD-F20 Ne Gibi Özelliklere Sahip Olacak?

Markanın akıllı saat alanında en başarılı serilerinden biri olacağı düşünülen akıllı saatin ilk detayları da ortaya çıktı. Peki, Casio WSD-F20 ne gibi özelliklerle karşımıza çıkacak?

Sağlamlığı İle Dikkat Çekecek

Casio WSD-F20 akıllı saatinin özellikleri bir yana dursun saatin ilk olarak dayanıklılığı ve tasarımı ile ön plana çıkacağını belirtelim. Çift ekran teknolojisi ile beraber gelen saat çift katmanlı camları ile hemen her koşula dayanıklı iddiası ile beraber geliyor.

Casio’nun daha önceki saat serilerinde de yer verdiği sağlamlık özelliklerinin geliştirilmiş versiyonlarına sahip olan saat standart ıP68 sertifikalarından çok daha kapsamlı bir sisteme sahip olarak karşımıza çıkmakta. Zira saat toza ve suya karşı dayanıklı olmasıyla beraber tam 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği ile geliyor. Bunun dışında fiziksel etkilere de oldukça dirençli durabilen Casio WSD-F20 akıllı saat alanında da dayanıklılığı ile ilk sıralarda yer alacak orası kesin.

Android Wear İşletim Sistemi

Dayanıklılığının hemen arkasından Casio WSD-F20 akıllı saatlerinin teknik özelliklerine geçelim. Bu noktada da saat Android işletim sisteminin akıllı sat versiyonu olan Android Wear ile beraber gelmekte. Son işletim sistemi güncellemelerini de alacağı açıklanan akıllı saatlerin Android güncellemeleri ve uygulama desteklerini de tam olarak barındıracağı belirtelim. Ayrıca serinin üzerinde yer aşan 3 farklı buton ile beraber saatin kolay kullanım ve uygulama erişimleri sunduğunu da belirtmek gerekiyor.

GPS Desteği İle Beraber Gelecek

Gelelim son olarak Casio WSD-F20 akıllı saatlerinin en öne çıkan özelliğine. Aslında arazi şartlarında bile kullanılması için tasarlanan saatin GPS özelliği de tam bu duruma karşılık geliyor. GPS desteği ile beraber harita uygulamalarını kullanabilen akıllı saat yol ve adres tariflerinizi de bulmanıza olanak sağlıyor. GPS desteği oldukça gelişmiş bir yapı ile beraber gelmekte.

Hata payının oldukça düşük olduğu bir GPS sistemine sahip olduğunu ve akıllı saatin tüm bu sistem ile beraber sadece çevrimiçi modlar için değil çevrim dışı olarak da haritaların indirilebilir ve daha sonra kullanılabilir olduğunu da belirtelim.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Hem klasik saat şıklığını hem de akıllı saat özelliklerini kullanıcılara sunacak olan yeni Casio WSD-F20 akıllı saatlerinin fiyatı konusunda ise marka beklenen açıklamaları da yapmış durumda. Yapılan açıklamaya göre saatin fiyatı 500 dolar olacak ve çıkış tarihi olarak ise Nisan ayı beklenecek. Genel olarak farklı renk seçenekleri ve mini tasarım değişiklikleri ile gelecek olan saatin tüm dünyada satışa çıkış çıkmayacağı ise bilinmiyor.