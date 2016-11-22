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Casper VIA A1 Plus

Casper VIA A1 Plus
839
5000 mAh
13 MP
5.5"
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.3 x 75.3 x 8.2 mm
Ağırlığı 171 gr
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 pixel
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ekran/Gövde Oranı 72.72%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, 1.12μm Piksel
Arka Kamera 13 MP, 1.12μm Piksel
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, Panorama, Sony Exmor RS Sensör, Zamanlayıcı, 5 Elementli Lens
Video Özellikleri 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza/RAM 128 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Jiroskop, Pusula
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Anakart MediaTek MT6755M (Helio P10)
Batarya 5000 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Müzik Süresi
Sar Değeri

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 0
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2016
4G / 4.5G Var
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Casper VIA A1 Plus Özellikleri
Casper VIA A1 Plus, VIA A1 ‘e göre daha üstün özelliklere sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. 5.5 inç büyüklüğünde, 1080x1920p çözünürlük ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan akıllı telefonda; 8 çekirdek, 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemciye yer verilmiş.

4 GB gibi iddialı bir RAM ve 128 GB gibi aranan en büyük özelliklerden olan dahili depolama kapasitesine sahip Casper VIA A1 Plus, aynı zamanda; 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olmasıyla da, kaliteli fotoğraflara ulaşmanızı sağlıyor.

Fark yaratan özelliklerinden olan batarya boyutu da, ciddi oranda kaliteli sağlıyor. 5000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olması sonucunda, oldukça uzun süre akıllı telefonu aktif olarak kullanabilirsiniz.
Casper VIA A1 Plus” Yorumları

    Sorgunlu66
    //

    Öncelikle yerli mali yurdumuzun mali olan casper a ne kadar ovgu yagdirsak az bile gelir helal olsun diyorum cok. Guzel bir telefon yapmislar . yabanci firmalar dan artk asagi kalir yanimiz yok artik hamdolsun..
    Bir kac ufak eksigi olmus bunlar
    4.1 buluetut
    Wifi 11 ac
    Usb 3.0
    Kart yuvasi ust kisma olsa dha ii olurdu
    Ses acma kapama iki parca halinde olsa dha hos olurdu sanki . saygilar

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karsilastir
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Casper VIA A1 Plus, VIA A1 ‘e göre daha üstün özelliklere sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. 5.5 inç büyüklüğünde, 1080x1920p çözünürlük ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan akıllı telefonda; 8 çekirdek, 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemciye yer verilmiş.

4 GB gibi iddialı bir RAM ve 128 GB gibi aranan en büyük özelliklerden olan dahili depolama kapasitesine sahip Casper VIA A1 Plus, aynı zamanda; 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olmasıyla da, kaliteli fotoğraflara ulaşmanızı sağlıyor.

Fark yaratan özelliklerinden olan batarya boyutu da, ciddi oranda kaliteli sağlıyor. 5000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olması sonucunda, oldukça uzun süre akıllı telefonu aktif olarak kullanabilirsiniz.