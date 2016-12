Casper VIA A1 Plus Özellikleri

News

Casper VIA A1 Plus, VIA A1 ‘e göre daha üstün özelliklere sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. 5.5 inç büyüklüğünde, 1080x1920p çözünürlük ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan akıllı telefonda; 8 çekirdek, 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemciye yer verilmiş.



4 GB gibi iddialı bir RAM ve 128 GB gibi aranan en büyük özelliklerden olan dahili depolama kapasitesine sahip Casper VIA A1 Plus, aynı zamanda; 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olmasıyla da, kaliteli fotoğraflara ulaşmanızı sağlıyor.



Fark yaratan özelliklerinden olan batarya boyutu da, ciddi oranda kaliteli sağlıyor. 5000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olması sonucunda, oldukça uzun süre akıllı telefonu aktif olarak kullanabilirsiniz.