|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|152.3 x 75.3 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|171 gr
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 pixel
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|72.72%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, 1.12μm Piksel
|Arka Kamera
|13 MP, 1.12μm Piksel
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, Panorama, Sony Exmor RS Sensör, Zamanlayıcı, 5 Elementli Lens
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860 MP2
|Dahili Hafıza/RAM
|128 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Anakart
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|Batarya
|5000 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Diğer Özellikleri
|Liste
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Casper VIA A1 Plus Özellikleri
| Casper VIA A1 Plus, VIA A1 ‘e göre daha üstün özelliklere sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. 5.5 inç büyüklüğünde, 1080x1920p çözünürlük ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan akıllı telefonda; 8 çekirdek, 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemciye yer verilmiş.
4 GB gibi iddialı bir RAM ve 128 GB gibi aranan en büyük özelliklerden olan dahili depolama kapasitesine sahip Casper VIA A1 Plus, aynı zamanda; 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olmasıyla da, kaliteli fotoğraflara ulaşmanızı sağlıyor.
Fark yaratan özelliklerinden olan batarya boyutu da, ciddi oranda kaliteli sağlıyor. 5000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olması sonucunda, oldukça uzun süre akıllı telefonu aktif olarak kullanabilirsiniz.
Casper VIA A1 Plus, VIA A1 ‘e göre daha üstün özelliklere sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. 5.5 inç büyüklüğünde, 1080x1920p çözünürlük ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan akıllı telefonda; 8 çekirdek, 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemciye yer verilmiş.
4 GB gibi iddialı bir RAM ve 128 GB gibi aranan en büyük özelliklerden olan dahili depolama kapasitesine sahip Casper VIA A1 Plus, aynı zamanda; 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olmasıyla da, kaliteli fotoğraflara ulaşmanızı sağlıyor.
Fark yaratan özelliklerinden olan batarya boyutu da, ciddi oranda kaliteli sağlıyor. 5000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olması sonucunda, oldukça uzun süre akıllı telefonu aktif olarak kullanabilirsiniz.
Sorgunlu66
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Öncelikle yerli mali yurdumuzun mali olan casper a ne kadar ovgu yagdirsak az bile gelir helal olsun diyorum cok. Guzel bir telefon yapmislar . yabanci firmalar dan artk asagi kalir yanimiz yok artik hamdolsun..
Bir kac ufak eksigi olmus bunlar
4.1 buluetut
Wifi 11 ac
Usb 3.0
Kart yuvasi ust kisma olsa dha ii olurdu
Ses acma kapama iki parca halinde olsa dha hos olurdu sanki . saygilar