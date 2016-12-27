|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|144.8 x 72.1 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|160 gr
|Ekran Türü
|PLS TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 pixel
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|66.0%
|Piksel Yoğunluğu
|220 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP, f/2.2, LED flaş
|Arka Kamera
|8 MP, f/2.2, otofokus, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma
|Video Özellikleri
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza/RAM
|8 GB, 1.5 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Anakart
|Mediatek MT6737T
|Batarya
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|12 Saat
|Konuşma Süresi
|59 Saat
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|0.53 W/kg (kafa) - 1.27 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|Çıkış Tarihi
|23 Aralık 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Diğer Özellikleri
|Liste
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Melek
//
Güzel telefon özellik olarak fiyatı uygun olur herhalde