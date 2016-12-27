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Samsung Galaxy Grand Prime Plus

Samsung Galaxy Grand Prime Plus
29
2600 mAh
8 MP
5.0"
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144.8 x 72.1 x 8.9 mm
Ağırlığı 160 gr
Ekran Türü PLS TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 pixel
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ekran/Gövde Oranı 66.0%
Piksel Yoğunluğu 220 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP, f/2.2, LED flaş
Arka Kamera 8 MP, f/2.2, otofokus, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma
Video Özellikleri 720p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza/RAM 8 GB, 1.5 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Anakart Mediatek MT6737T
Batarya 2600 mAh
Bekleme Süresi 12 Saat
Konuşma Süresi 59 Saat
Müzik Süresi
Sar Değeri 0.53 W/kg (kafa) - 1.27 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 0
Çıkış Tarihi 23 Aralık 2016
4G / 4.5G Var
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Samsung Galaxy Grand Prime Plus” Yorumları

    Güzel telefon özellik olarak fiyatı uygun olur herhalde

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