CES 2017 Hangi Kategoride Neler Tanıtılacak?

Dünya genelinde en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES, hemen her sene birçok yeni teknoloji ürününün tanıtımının yapıldığı etkinliklerden biri olarak biliniyor. 2017 yılı içinde artık çok kısa bir süre sonra başlaması beklenen CES 2017 fuarında ne gibi teknolojilerin ortaya çıkacağı ise merak konusu olmaya başladı.

CES 2017’de Teknolojinin Hemen Her Alanından Ürünler

Sadece son dönemin gözdesi akıllı telefonlar ya da sadece bilgisayarlar değil CES 2017 fuarında daha birçok yeni teknolojinin kullanıcılara sunulması bekleniyor. Peki, bakalım bizleri bekleyen yenilikler neler?

CES 2017 Akıllı Telefon Tanıtımları

Öncelikle son dönemin en gözde teknolojilerinden olarak gösterilen akıllı telefon alanında ne gibi yeniliklerin beklendiği ile başlayalım. Şimdiye kadar gelen bilgilere bakacak olursak bu alanda ilk olarak mobil işlemcilerin yeni serileri kullanıcıların karşısına çıkacak. Özellikle en merak edilen ürün ise Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisi. Bunun dışında artık ilk 8 GB Ramli modellerin ve 4K çözünürlük akıllı telefonlarında fuarda tanıtılması bekleniyor. Zira Snapdragon 835 serisi işlemcilerin 4K desteği olması da bu ihtimalleri arttırmakta.

CES 2017 Akıllı Ev Eşyaları

Fuarın en ilgi çeken kategorilerinden birisi şüphesiz akıllı ev eşyaları kategorisi olacak. Başta LG’nin fuarda eş eşyaları için geliştirdiği öğrenebilir yetenekli yeni yapay zeka sistemi kullanacağının düşünülmesi ve Bosh, Beko, Samsung gibi birçok markanın da yine akıllı ev eşyalarını fuara saklaması bu kategoride de bir hayli yeni ürün olacağını gösteriyor. Özellikle akıllı buzdolaplarının öne çıkacağı düşünülmekte.

CES 2017 Televizyon Teknolojileri

İddialara göre bu alanda Sony ve Samsung başı çeken markalardan olurken artık 3D TV teknolojisine rakip yeni sistemler tanıtılacak. Belki Tizen serisinin televizyonlar için yeni versiyonunu da göreceğimiz fuarda özellikle 4K Curve TV teknolojisinin öne çıkacağı düşünülüyor. Ayrıca CES 2017 kapsamında tanıtılması beklenen yeni teknolojilerin ise Real Black, HDR 1500 ve Q HDR olması beklenmekte. 8K modellere de hazırlıklı olmak gerek.

CES 2017 Sürücüsüz Otomobiller

2016 yılının en çok tartışılan en çok konuşulan teknolojilerinden biri olarak otonom araçlar fuara da damgasını vuracak gibi. Başta BMW’nin bu alanda yeni araçlarını tanıtması beklenirken fuar genelinde elektrikli araç ve otonom araçlar için birçok yeni teknolojinin gündeme getirileceği düşünülüyor. Ford ve Volvo’nun ise yeni yapay zeka sistemlerini açıklaması beklenmekte. Belki de otonom araçlar için CES 2017 bu bağlamda bir dönüm noktası olabilir.

CES 2017 Giyilebilir Teknoloji

Aslında özellikle sanal gerçeklik teknolojileri için CES 2017 kapsamında birçok yeni tanıtım bekleniyordu. Fakat bu alanda kötü haberlerde gelmeye başladı. Özellikle HTC Vive 2 duyurulacağı düşünülürken HTC böyle bir planları olmadığını açıkladı. Fakat yine de Google DayDream, belki Samsung Gear VR 2 gibi teknolojiler bu alanda bir hayli ilgi toplamayı başaracak gibi.

CES 2017 Telefon Ekran Teknolojileri

Akıllı telefonlar yine fuarın en öne çıkan serileri olacak kuşku yok. Yazımızda da dediğimiz gibi yine akıllı telefon modelleri için 8 GB Ram ve benzeri birçok teknolojiden bahsetmek mümkün. Fakat bunun dışında özellikle ekran teknolojileri konusunda yeni tanıtımlar bekleniyor. Hatta bir sürpriz paylaşalım iddialara göre LG’nin yeni bükülebilir ekranları da CES 2017 fuarının öne çıkanlarından birisi olabilir. Tüm bunları kısa süre sonra yapılacak olan fuar etkinliğinde net bir şekilde de görmüş olacağız.