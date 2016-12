CES 2017: Las Vegas Teknoloji Şovunda Neler Bekleniyor

CES 2017 için son haberler, söylentiler ve analizler hakkında güzel bir makale hazırladık. Bakalım CES 2017‘de bizi neler bekliyor!

CES 2017, teknolojideki en son gelişmeleri görmek için Las Vegas expo kapılarını açıyor. İster göz kamaştırıcı TV’ler, fütüristik otomobiller, parlak mobil cihazlar, zihin-boggling sanal gerçeklik veya şaşırtıcı kameralar olsun, CES, inanılmaz teknolojiyi sergilemek söz konusu olduğunda bunu çok iyi yapıyor.

Resmi CES 2017 tarihleri 5 Ocak – 8 Ocak 2017 arasındadır, ancak her zaman olduğu gibi, 3 Ocak ve 4 Ocak tarihlerinde çok sayıda ön gösterim duyurusu yapılacaktır.

Zaten gelmekte olan CES için neyin saklandığını fısıldıklarını duyduk ve aşağıda detaylı olarak söylenen en yeni söylentiler ve haberleri bulacaksınız. Ayrıca yıllık teknolojiler için kendi beklentilerimiz var ve bunları da makalenin devamında bulabilirsiniz.

Gelişen teknolojiye baktığımızda, üreticilerin en son büyük ekran yenilikleri televizyonların teknolojiye ayak uydurmaya çalıştığını ve bu yönde gelişmelere devam ettiklerini görüyoruz.

Üst Düzey Ev Eğlencesi Editörü Nick Pino’nın belirttiği gibi, büyük oyuncuların hepsi, televizyon teknolojilerinin en iyisi olduğunu kanıtlamak için Las Vegas’a gelecekler. LG, OLED ekranlarını tazeleyecek, Samsung SUHD’yi konuşacak ve en son söylentiler doğruysa, Sony’nin Android TV ve OLED ekranları hakkında söyleyecekleri bir şeyleri olacak.

Tipik 4K TV’yi bekleyin, ancak 8K ve daha ileri iten görüntüleri kolayca görebiliriz. Tabii ki, ikincisi ortalama alışveriş için daha gerçekçi olmayan alımlar, ancak TV’nin nereye gittiğine dikkat etmek gerekir.

Piksel sayısının ötesinde, CES 2017‘deki büyük TV tartışması büyük olasılıkla Yüksek Dinamik Aralık (HDR) ve özellikle Dolby Vision formatının HDR10’a nasıl yığıldığını konuşacak.

Bu savaş hakkında daha fazla bilgi için kapsamlı HDR10-Dolby Vision karşılaştırmasını inceleyin.

Peki HDR neden önemseniyor? Netflix kurumsal iletişim müdürü Yann Lafargue, bunu TechRadar’a şöyle anlattı: “HDR, ev eğlencesi için yeni bir standarttır. Renk, kontrast ve parlaklıkta büyük bir sıçrama, çevre sesi ilavesi kadar önemlidir veya HD ve 4K’yı destekliyor.Bu, parlak ve renkli sahnelerin gerçekten pop ve aynı zamanda karanlık sahnelerde daha fazla ayrıntı getirmesi için kullanabileceğimiz yeni bir araç seti sunuyor. “

HDR teknolojisi bugünlerde en çok tartışılan TV özelliğidir ve CES sırasında bu alanda ve HDR içeriğinde bol miktarda konuşma yapılacağını umuyoruz.

Uygun bir TV olmasa da, Nvidia’nın CES’de Shield Android TV aletleri çıkaracağı çeşitli raporlar var. Aslında, GPU devi iki yeni kutuyu bile duyurabilir.

SlashGear’a göre, güncellenmiş Shield TV 2, Nvidia Shield Android TV adıyla sadık kalacak ve yükseltilmiş bir denetleyici ve uzaktan kumandaya sahip olacak. Raporda, Nvidia’nın 4K içeriği de bir odak noktası olacak.

Ardından, Android Polisi Aralık ayı sonlarında Nvidia’nın aslında CES 2017 için farklı boyutlarda ve yeniden tasarlanan bir denetleyiciye sahip iki Android TV kutusu planladığını söyledi. Nvidia’nın gizli bir şeyleri olduğu gibi görünüyor, bu kesin.

CES’in takipçileri, fuarın son yıllarda bir araba şovuna dönüştüğünü biliyor ve CES 2017 farklı görünmüyor.

Aslında, CES 2016’da bir sıçrama yapan bir araba üreticisi zaten Las Vegas’a geri döndüğünü doğruladı:

Elektrikli otomobil üreticisi Faraday Future, ilk üretim otomobilinin açılışını yaptığı CES’de ilginç bir konsepti takip ediyor. Şirket, bir e-postada bu roadster’ın “aşırı teknoloji, endüstri lideri aralığı ve bütünsel tasarımı bir araya getiren üstün bir elektrikli araç olacağını” söyledi.

Bu “aşırı teknoloji” ne olursa olsun, görmek için sabırsızlanıyoruz.

Genç otomobil üreticisi, 3 Ocak duyurusu sırasında kanıtlayacak çok şey var, ancak heyecanı artırmak daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Büyük CES 2017 Fuarı, ortaya çıkmasına yol açan bir sürü oyuncuyu piyasaya sürüyor ve en yenisini izleyebilirsiniz:

Yol için yenilikler gösterdiğinde Faraday yalnız kalmayacak. Mercedes-Benz, Ford, Volvo, Chevy, VW ve Kia’nın hepsinin CES 2017’da paylaşacakları haberler geldi ve bu yıl bu otomobil üreticilerinden daha fazlasını bekliyoruz.

Nissan Motor Corporation’ın başkanı Carlos Ghosn bir açılış notu ve bu yeni piyasaya sürülen Honda teaser’ı sunacak:

Otomobil teknolojileri alanındaki büyük hareket otomatik pilota doğru ilerliyor. Bu nedenle otomobil katılımcıları için teknolojik gelişmeleri, kavramları ve piyasaya sürülmesini planlayan otomobiller için kimseyi şaşırtmamalıyız.

Heck, Şerit’teki kendiliğinden inen bir dönüş için CES müdavimlerini bile alabilirler ve aslında Hyundai bunu yapmayı planlıyor.

Otomobil üreticisi, Konferansa katılanları özerk Ioniq’inde atıp, aynı zamanda yoğun bir CES için bağlantı, özerk sürüş, çevre dostu ulaşım, kişisel hareketlilik ve sağlık bakımındaki gelişmeleri gösterecek.

Delphi ve Mobileye ayrıca, Merkezi Algılama Yerelleştirme ve Planlama (CSLP) otomatik sürüş sistemini göstermek için zorlu gerçek şartlarda 6,3 mil, sürüş yapacaklarını açıkladı.

CSLP, 2019’a kadar üretim için hazır olmayacak, ancak “endüstri lideri bir algılama sistemi ve bilgi işlem platformuyla ilk anahtar teslim, tamamen entegre otomatik sürüş çözümü” olarak tanımlanmaktadır. Las Vegas, teknoloji için iyi bir kanıtlayıcı zemin ve size nasıl gittiğini anlatmak için bizlerde konunun takipçisi olacağız.

Volvo, 4 Ocak basın toplantısında yapay zeka ve otonom araç gelişmeleriyle ilgili haberler üzerinde görüşmeyi planlıyor. Gitmek istediğiniz yere götüren daha akıllı araçlar?

Son olarak, Nvidia CEO’su Jen-Hsun Huang, “yapay zekanın, sürüş otomobillerinin, VR’nin ve oyunun sonunu tartışacak” bir açılış notunu sunacak. Çip devi, kendi kendine çalışan otomobiller için büyük bir savunucudur ve son zamanlarda kendilerine güç verecek küçük bir süper bilgisayar duyururken, Huang’ın yeni çıkan teknoloji hakkında konuşmasını beklemektedir.

CES, telefonlar için çok bilgi içermiyor. CES 2017’den kısa süre sonra genellikle Barselona’da MWC ‘de akıllı telefonlar için detaylar netleşiyor. Fakat bu, mobil cihazların CES 2017‘de görünmeyeceği anlamına gelmiyor.

LG, gösteri öncesinde beş yeni cihaz duyurdu. K10, fotoğraf odaklı K8 ve K4 ve K3 ve stylus 3 olmak üzere dört orta sınıf K Serisi telefondan oluşuyor. Kalemi geri getirirken, bu cihazın etkileyici özellikleri var ve Android Nougat’ı çalıştırıyor; K10’da olduğu gibi Ve K8. CES 2017’nin başlamasıyla birlikte olası fiyatlandırma ve yayınlanma tarihleri gibi mobil cihazlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekleyin.

Kasım ayı başında çıkan bir söylenti, Sony’nin yeni 5.5 inçlik 4K ekran ve 4GB RAM’lik RAM de dahil olmak üzere CES’deki Xperia telefonlarını tanıttığına dair söylenti. Bu uzun zamandır beklenen Xperia X2 olabilir mi? Şirketin 4 Ocak tarihli basın konferansında yerel saatle 5: 00’de, ya da belki de daha önceden öğreneceğiz.

CES 2016’daki Huawei Mate 8‘in ortaya çıkmasını gördük ve Çinli firma ve alt markası Honor, ABD’de bir sıçrama yapmak isteyenlerin önümüzdeki baskıda yeni bir telefon açarak emin bir şey gibi gözüktüğünü gördük.

Galaxy S8 neredeyse kesinlikle bir MWC 2017 gösterisi olacak olsa da, Samsung’un CES’de katlanabilen bir telefonu açığa çıkarma ihtimali var. Daha önce gösteride gösterilen katlanabilir ekran teknolojisinden bahsedildi ve 2017’de çift ekran katlanabilir bir akıllı telefon kullanan gadget devini işaret eden söylentilerle CES, çantadan çıkmasına izin verecek kadar iyi bir zaman gibi görünüyor.

Büyük haberler, BlackBerry dışındaki hiçbirinden gelmiyor olabilir. Tamamen BlackBerry değil, Aralık ayında Kanada’nın markası altında telefonlar üreteceğini açıklayan TCL. TCL Kuzey Amerika Başkanı Steve Cistulli, ortaklığı “çok heyecan verici” olarak nitelendirerek tweet attı ve gelecek CES 2017‘yi paylaşacak daha fazla şey olduğunu söyledi. Yeni bir telefon için halihazırda mıyız? Blackberry Türk insanını gerçekten şaşırtır mı artık diye de düşünmeden edemiyoruz.

Son olarak, bir Amerikalı GSM Operatörü Las Vegas’a gezi yapmak istiyor. T-Mobile, endüstrinin sarsılmasına yönelik sürdüren çabalarında “What’s Next” ini açıklayan 5 Ocak tarihli bir açıklamayı yapıyor. CEO John Legere bunun büyük bir vaat olduğunu söylüyor, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.

Stop asking me, already! Just tune in & find out on January 5th!! pic.twitter.com/Z7TQZXWr1r

— John Legere (@JohnLegere) 20 Aralık 2016