Çift Selfie Kameralı Vivo V5 Plus Bu Ay Tanıtılıyor

Vivo V5‘i geçen yılın Kasım ayında piyasaya sürdükten sonra, Çinli akıllı telefon üretici Vivo bir Plus varyantı başlatacak. Şirket, Hindistan’daki 23 Ocak etkinliği için basın davetlerini göndermeye başladı.

Davette açıkça belirtildiği gibi, V5 Plus‘ın satış noktası çift selfie-kamera seçeneği olacak. Diğer teknik özelliklerine gelince şu an resmen onaylanmış bir takım özellikleri yok fakat önümüzdeki haftalarda resmi teaserlarla daha fazla bilgi bekliyoruz.

Bilmeyen kullanıcılar için aktaralım. Lenovo Vibe S1 iki ön kamera ile gelen ilk telefon oldu. Kasım 2015’te satışa sunulmuştu. Peki siz çift kameralı selfi telefonlar için ne düşünüyorsunuz ? Gerçekten böyle bir özelliğe gerek var mı?