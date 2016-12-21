Çıkartma Ekleme Özelliği Instagram’a Geldi

Instagram son yapılan güncelleme ile Hikayeler’e çıkartmaların eklenebileceğini duyurdu.

Sosyal medya uygulamaları arasındaki popülerliğini kaybetmemek için sürekli olarak kendini yenileyen ve yeni özellikler ekleyen Instagram en son canlı yayın özelliğini devreye almıştı. Son eklenen özellik ise Hikayeler üzerine çıkartma ekleyebilme özelliği. Facebook yine yapacağını yapmış gibi gözükmekte. Bir çok sefer yaptığı gibi yine Snapchat’in bir özelliğini kendi bünyesindeki uygulamaya eklemiş. Çıkartma özelliği ilk olarak Snapchat uygulamasında bulunmaktaydı. Snapchat’te hava sıcaklığı, yer bilgisi ve saat gibi fonksiyonlar bulunmakta. Daha önce Hikayeler gibi bir çok özelliğini Snapchat’ten kopyalayan Instagram bu kez de çıkartma özelliğini kopyalamış.

Aktif kullanıcı sayısı 600 milyonu aşan sosyal medya uygulaması yeni eklediği çıkartmalar özelliği ile yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale getirmeyi planlıyor.