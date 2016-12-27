Çinlilerden Akıllı Telefon Çıkartması

Çin’in akıllı telefon üreticilerinin başında gelen Huawei, Oppo ve Vivo gibi firmaların 2017’de global pazarda büyük bir etki oluşturacakları tahmin ediliyor.

Akıllı telefon sektörü konusunda başarılı bir yıl geçiren Çinli üretici firmaları 2017’den de son derece ümitliler. Huawei’nin önderliğinde Çinli firmaların global pazarda daha da büyüyeceği düşünülüyor.

Hedef 500 milyon akıllı telefon

Bir akıllı telefon tedarik zincirinden alınan bilgilere göre, Çin’in zirvesinde bulunan Huawei, Oppo ve Vivo‘nun 2017 senesinde toplamda 500 milyon akıllı telefon satmayı başaracağı söyleniyor. Bu sayıya baktığımızda, global akıllı telefon satışlarının üçte birini Çinli üreticilerin yapacağı anlamı çıkıyor. Analistlerin beklentilerine göre Huawei 170 milyon, Oppo 160 milyon, Vivo ise 150 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirecek.

Gerçekçi bir bakış attığımızda bu hedeflere ulaşması mümkün gözüken tek firma Huawei, 2016 senesinde 126 milyon cihaz satışı yapan dev firmanın 2017’de %35’lik bir büyüme göstermesi şaşırtıcı olmayacaktır. Oppo ve Vivo’nun 2016’da yaptıkları satışlar 100 milyon barajının altında kalıyor.