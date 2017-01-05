Coolpad Conjr, Mükemmel bir kamera ve kötü işlemciye sahip ekonomik bir metal telefon

Coolpad tuhaf telefon olan Conjr’i tanıttı. Bazı özellikleri gerçekten üst düzey olan fakat kötü bir işlemciye sahip ve 180 $ fiyatı olan ucuz bir telefon.

Coolpad Conjr cephesinde 2.5D cam ile şık bir metal gövde var (% 70.6 ekran-vücut oranı). Ekran, bu arada, 720p çözünürlüklü bir 5 inç IPS LCD Panel kullanıyor.

Kamerası özellikle etkileyici. Ana kamera 13MP sensör ve OIS’ye sahipken selfie kamerası 8MP çözünürlüğe sahip. Her iki kamera da LED flaş ve f/2,2 diyafram değerlerine sahip. Ayrıca arkada bir parmak izi okuyucusu da var.

Ve işte burada ayrışıyor. Conjr sadece 1GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemciye (Cortex-A53) sahip. Bu kadar! Ve 720p’de kamerayı kapatarak 1080p video bile kaydedemiyor. Çok miktarda RAM var – 3GB! – Ama böyle düşük bir CPU için çok fazla gibi geldi. Sanırım ayarı kaçırmışlar.

Conjr, Cool UI 8.0 (Android 6.0 tabanlı) çalışıyor ve microSD yuvası ile genişletilebilen 16GB dahili depolama alanına sahip. Bunun bir melez yuva olduğunu unutmayın, microSD aynı zamanda ikinci bir SIM kart yuvası olabiliyor. Cihaz aynı zamanda LTE bağlantısı olan (150Mbps) ve 3G’de 2,500mAh batarya ile 9 saat konuşma süresi olan bir çift SIM telefon.