Crytek Zor Durumda, Stüdyolarını Kapatıyor

Teknik olarak inanılmaz CryEngine oyun motorunun geliştiricisi Crytek zor günler geçiriyor. Son gelen haberlere göre firma işten çıkarmalara ve stüdyolarını kapatmaya başladı. Çalışanlarının maaş çeklerinin çok geç geldiği daha önce haber konusu olmuştu.

Crytek bu tip bir sorunu birkaç yıl önce de yaşamıştı. Fakat bu kez durum daha da kötü. Firma iki stüdyosu hariç diğer stüdyolarını kapatıyor. Budapeşte, İstanbul, Seul, Sofya, Bulgaristan ve Şangay şehirlerinde bulunan ofisler kapatılıyor. Sadece Frankfurt ve Kiev’de bulunan stüdyolar açık kalacak.

Firmanın kurucularından Avni Yerli yaptığı açıklamada firmanın daha sağlıklı ve güvenli ileriye gidebilmesi için bu önlemlerin gerekli olduğunu belirtti. Kotaku sitesinde yayınlanan habere göre Frankfurt stüdyosunda çalışanlar üç aydır maaş alamamakta. Budapeşte ve Sofya ofisleri ise çalışanları maaş alamadan kapatıldı. Bazı kaynaklara göre şirket çalışanları bir yıldır maaşlarını geç alıyor ve yönetimin bu durum karşısında sessiz kalması ve maaşların ne zaman ödeneceği konusunda bilgi verilmemesinden şikayetçi.

Eurogamer sitesinde yayınlanan habere göre de Ekim maaşları geçen hafta ödendi, Kasım maaşları ise bu hafta ödenecek. Bu paranın Rusya menşeili internet firması Mail.ru’dan geldiği belirtiliyor. Mail.ru’nun Crytek’in Warface oyununu ve Ocak ayında gelmesi beklenen devam oyununu almış olabileceği belirtiliyor.

Firma 2014 yılında aynı durum ile karşılaştığında İngiltere stüdyosunu ve Homefront: The Revolution oyununun haklarını Metro: Last Light oyununun yayımcısı Deep Silver firmasına satmıştı.