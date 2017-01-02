Dark Mode Yeni iOS Sürümünde Geliyor

Dark Mode, iOS işletim sisteminin 10. Sürümünde gelmesi bekleniyordu. Dark Mode bir başka deyişle Gece Modu özelliği iOS 10’da gözükmedi. iOS 10 çıkmadan önce Siri’ye sorulan sorularda bile ipuçlarına rastladığımız özelliği iOS işletim sisteminin 10.2 versiyonu çıkmasına rağmen özellik bir türlü gözükmedi.

Fakat 9to5mac sitesine göre iOS 10.3 iki hafta içerisinde yayınlanacak ve “Sinema Modu” (Theatre Mode) özelliği ile gelecek. Yeni versiyonda kontrol merkezine ayrıca patlamış mısır simgesi dahil olacak. Bu simge sayesinde uzun süredir beklenen gece modunun yani yeni adıyla “Sinema Modu” nun devreye gireceği belirtiliyor. Gece modunun Sinema modu olarak adlandırılmasının sebebi sinemada telefona bakmak istediğiniz zaman beyaz ışığın dikkat dağıtmaması ve karanlıkta gözleri koruması.

“Erie” kod adıyla yayınlanacak olan iOS 10.3’ün ilk betasının 10 Ocak tarihinde yayınlanması bekleniyor.