Das Keyboard İlk İnternet Bağlantılı Klavyesini Ön Siparişe Açtı

Das Keyboard firması ürettiği yüksek kalitede mekanik klavyeleri ile bilinmekte ve artık online olarak satışa da başlandı. Firma gelecek ay CES fuarında dünyanın ilk internet bağlantılı klavyesini tanıtacak. Klavye internette ön siparişe açıldı.

Firma internete bağlı olacak olan ilk klavyede bildirimler bir ekran aracılığı ile kullanıcıya göstermek yerine QWERTY düzenindeki klavyenin tuş ışıklarından faydalanmakta. Gelen bildirime göre hangi tuşların nasıl yanması gerektiğini siz belirliyorsunuz. Ayrıca önemli bir projenin bitim tarihini bir tuşa atayarak projenin bitim tarihi geldikçe o tuşun yanıp sönme süresini arttırabilir veya zaman yaklaştıkça renk değiştirmesini sağlayabiliyorsunuz.

Firma açık API yayınlayacağını böylece geliştiricilerin istedikleri gibi script ve kısayollar oluşturabileceklerini belirtiyor. Ve tabii ki klavyede 100 milyon basmaya dayanıklı Gamma-Zulu mekanik tuş takımı bulunmakta.

Önsiparişler Kickstarter sitesinde 229 dolardan başlayan fiyatlarla açıldı.