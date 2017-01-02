Dell 27 Ultrathin Adının Hakkını Verecek

Dell firması şimdiye kadar ki en ince monitörü olan 27 Ultrathin ile CES 2017 fuarında dikkatleri üzerine çekmeyi planlıyor. Dell firması monitörün bir çok bileşenini ekranın arkasına saklamaktansa alt kısımda toplamayı seçmiş.

27 inç boyutunda Quad HD 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe destek veren monitör aynı zaman HDR teknolojisine destek veriyor. Dell firması yeni monitörlerinin piyasada bulunan bir çok monitörden daha yüksek kontrast ve daha geniş renk skalasına destek vereceğini açıkladı. Cihaz SRGB renk gamının yüzde 99’una destek verecek. Yeni monitörün 178 derece bakış açısına sahip olduğunu açıklandı. USB-C girişine sahip olan monitör bu girişten güç desteği de sağlayacak. Monitör ayrıca HDMI 2.0 girişine destek verecek. Cihazda ses çıkışı da bulunmakta.

23 Mart’ta sunulması beklenen 27 Ultrathin‘in 700 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.