Dell XPS 13 Modelinin 2si1 Arada Versiyonunu Geliştiriyor

Dell firmasının XPS 13 modelinin sadık bir takipçi kitlesi var. Göz alıcı, neredeyse çerçevesiz ekran ile sağlam bir taşınabilirliği birleştiren bir model. Geleneksel bir model olmasına rağmen ikisi bir arada model olan Lenovo’nun Yoga serisi veya HP’nin Spectre x360 modelleri ile rekabet etmekte.

Dell firmasının ürün sayfasında Windows Central sitesinin ortaya çıkardığına göre XPS 13 2si1 arada tanıtılmak üzere. Henüz bir isim ve resimden ibaret olsa da Dell firmasının tekerleği yeniden keşfetmediğini görüyoruz. Ekranı klavyeden ayırmak yerine ekranın 360 derece dönebilmesi sağlanmış.

Cihazın 7. Jenerasyon Core işlemciler ve gömülü ekran kartı, SSD disk ile gelmesi bekleniyor. Çıkış tarihi ve fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok fakat CES 2017 fuarında ortaya çıkması muhtemel.