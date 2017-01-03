Dizilerde Kullanılan Arabalar

Bu sefer dizilerde kullanılan arabaları sizler için araştırdık. Türk dizileri her geçen gün daha da önem kazanıyor. Dizilerde kullanılan ürünlerin, diğer bir deyişle ekranda bizlere reklam değilmiş gibi gösterilen ürünlerin oranı her geçen gün artıyor. Hatta pek çoğumuzun farkına bile varamadığımız onlarca ürün reklamına maruz kalabiliyoruz.

Geçtiğimiz senelerde düzenlenen yeni yasa ile markalar, artık insanların gözlerine sokmadan kullanılan cep telefonu, buzdolabı, otomobil vs gibi eşyaları artık “entegrasyon” adı altında izleyicilere gösterebilecekler. Daha önce dizilerde kullanılan cep telefonları adlı konumuzda aktarmıştık. Şimdi sıra otomobillerde.

Dizilerde kullanılan Otomobiller

Kara Sevda dizisinde kullanılan arabalar:

Kara Sevda dizisinde bu sene Jaguar’ın pek çok modeli ile karşılaştık. Başrol karakterlerinden Burak Özçivit (Kemal Soydere) Jaguar’ın XF modelini kullanıyor.

Kaan Urgancıoğlu ( Emir Kozcuoğlu) olarak izlediğimiz karakter ise zaman zaman Jaguar X-Type zaman zaman da SUV versiyon olan F-Pace modelini kullanıyor.

Cesur ve Güzel dizisinde kullanılan arabalar:

Yüksek Sosyete dizisinde kullanılan arabalar:

İçerde dizisinde kullanılan arabalar:

Başrol oyuncusu Sarp (Çağatay Ulusoy)’un kullandığı Klasik bir Ford Mustang.

Kebapcı Celal adıyla başrolu paylaşan Çetin Tekindor ise BMW’nin 7 serisini kullanıyor.

Aras Bulut İynemli (Mert) ‘in kullandığı araba ise SsangYong Actyon Sports modeli

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