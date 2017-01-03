Dizilerde Kullanılan Arabalar

Bu sefer dizilerde kullanılan arabaları sizler için araştırdık. Türk dizileri her geçen gün daha da önem kazanıyor. Dizilerde kullanılan ürünlerin, diğer bir deyişle ekranda bizlere reklam değilmiş gibi gösterilen ürünlerin oranı her geçen gün artıyor. Hatta pek çoğumuzun farkına bile varamadığımız onlarca ürün reklamına maruz kalabiliyoruz.
Geçtiğimiz senelerde düzenlenen yeni yasa ile markalar, artık insanların gözlerine sokmadan kullanılan cep telefonu, buzdolabı, otomobil vs gibi eşyaları artık “entegrasyon” adı altında izleyicilere gösterebilecekler. Daha önce dizilerde kullanılan cep telefonları adlı konumuzda aktarmıştık. Şimdi sıra otomobillerde.
Kara Sevda dizisinde kullanılan arabalar:
Cesur ve Güzel dizisinde kullanılan arabalar:
Yüksek Sosyete dizisinde kullanılan arabalar:
İçerde dizisinde kullanılan arabalar:
Bu konu altından istediğiniz dizideki araba modelleri hakkında yorumları iletebilirsiniz. Bu konu düzenli olarak güncellenecektir.