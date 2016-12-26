Double Dragon Serisinin Yeni Oyunu Gelecek Ay Çıkıyor

2017 yılı arcade salonlarının popüler oyunu Double Dragon serisinin çıkışının 30. yılı olacak. Arc System Works firması geçtiğimiz yıl oyunun haklarını satın aldı.

Arc System Works serinin yeni oyunu Double Dragon IV oyununun 30 Ocak 2017 tarihinde PlayStation 4 ve Steam platformları için çıkacağını açıkladı. Serinin ilk çıkan üçlemesininden beri serinin yeni oyunu 2012 yılında yayınlanan Double Dragon Neon olmuştu.

Yapılan açıklamaya göre orijinal oyunun yapımında göre alan üç geliştiricisi oyunun geliştirilmesine yardım etmiş. Orijinal dizaynır, besteci ve tasarımcı yeni oyunun geliştirilmesine yardım ederek oyunun klasik yapısının korunmasını sağlamış. Yeni oyununun Japonya’da açıklanan liste fiyatı 800 yen (6.84 dolar) olarak açıklandı. Bu fiyat politikası ile oyunun bütün bilgisayar ve konsollara gireceği kesin gibi gözüküyor.