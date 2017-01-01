Dronelar Artık İnsan Taşıyabilecek

Hobi kullanımı olarak başlayan drone artık hayatımıza iyiden iyiye girmeye başladı. Hızla gelişen dronelar özellikle kargo taşımacılığında önemli rol oynamaya başladı. Bir çok kargo şirketi otonom drone servisi kurmak için çalışmalara başladı.

Flyt Aerospace firması ise çıtayı daha yukarı taşıyarak ağır yükleri veya insanları taşıyabilecek kadar güçlü dronelar üretmek için çalışmalara başladı. Firma ihtiyaca göre modüler olarak büyüyüp küçülebilen ve her türlü yükü taşıyabilecek bir dronenun prototipini geliştirdi.

Flyt 16 adlı prototip drone 159 kiloya kadar yük taşıyabiliyor ve 10 dakika uçuş menziline sahip. Halen prototip olduğu için araç bitirildiğinde daha ağır yükleri daha uzun süre uçurması bekleniyor. Özellikle Elon Musk’ın Gigafactory fabrikasında üreteceği piller sayesinde droneların çok daha uzun uçuş sürelerine ulaşması bekleniyor.