DxOMark LG V20 Kamera Puanını Belirledi

LG firmasının son amiral gemisi modeli V20 detaylı ve tarafsız bir şekilde makine, sensör ve lens testleri yapması ile ünlü DxOMark’ın konuğu oldu.

Öncelikle telefon sektöründe oldukça fazla merak edilen V20’nin kamera özelliklerine önce bir bakalım. Cihazda 16 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram aralığında ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram aralığında bulunan iki adet arka kamera bulunmakta. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığında ve 4K video kaydı yapabiliyor.

DxOMark yapılan kamera testi sonucunda V20 85 puan aldı. Bu puan ile V20, Huawei Mate 9 ile aynı puanı almış oldu. Video çekimi testlerinde ise bazı otofokus problemleri yaşaması nedeniyle 82 puan alıyor. Bu da LG G5 modeli ile aynı. Sitenin uzmanları cihazın fotoğraf çekiminden övgü ile bahsetmiş.

Piyasa bulunan amiral gemisi modelleri içerisinde liderlik 89 puan ile Google Pixel modeline ait. Pixel modelinin ardından 88 puan ile HTC 10, Samsung Galaxy S7 edge ve Sony Xperia X Performance modelleri geliyor. LG V20 aldığı 85 puan ile ayrıca 87 puan alan Moto Z Force Droid, Galaxy S6 Edge Plus ve Xperia Z5 modellerinin de gerisinde yer alıyor.