Earin Firmasından Airpods Rakibi Kulaklık

Bir çok firma tamamen kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmek için yarışsa da bu Earin firması için oldukça eski bir konu. Firma bu konudaki ilk ürününü başarılı bir şekilde 2015 yılında çıkarmıştı.

CES 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan M2 isimli kulaklık dokunmatik kontrol ile çalışan oldukça küçük boyutta. Telefona cevap vermek veya müziği durdurmak için kulaklığa dokunmanız yetiyor. Her ne kadar Airpods kadar sofistike bir kullanıma sahip olmasa da basitlik gerçekten önemli.

M2 kulaklığı oldukça ergonomik olsa da batarya ömrü konusunda çok fazla bir şey vaat etmiyor. Full şarj ile sunduğu 3 saatlik batarya ömrünü manyetik şarj kapsülü ile 12 saate çıkarabiliyorsunuz. Bu sürede spor yaparken veya uzun uçuşlarda yetecek bir süre. Kulaklıkların fiyatı henüz açıklanmadı ama bu yılın ilk çeyreğinde raflarda yerini alması bekleniyor.