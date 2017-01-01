Erida Drone CES 2017 Fuarında Kendini Gösterecek

Xiaomi firmasının en büyük ortağı olduğu Yi Technologies ile birlikte geliştirdiği Erida Drone CES 2017 fuarında kendisini gösterecek. Xiaomi firması yeni dronenu ile birlikte bir çok ilgi çekici ürününü fuarda tanıtması bekleniyor.

Çin’in yükselen yıldızı olan Xiaomi bugüne kadar aksiyon kamerası, 4K aksiyon kamerası ve Micro Four Thirds isimli aynasız kamera ürünlerini geliştirmişti. Son geliştirdiği Erida Drone ise 4K video kaydı yapabilen bir drone modeli. Dronenun en ilgi çeken tarafı 3 pervaneli oluşu. Üzerinde kamera bulunan ve görüntüleme amaçlı kullanılan drone modelleri genelde 4 pervaneli olmakta. 3 pervaneli olan drone bu sayede saatte 110 kilometre hızlara ulaşabiliyor. Cihaz dayanıklı ve hafifi karbon fiber malzemeden üretilmiş ve 40 dakika havada kalma süresine sahip.

Drone, Yi Technologies tarafından geliştirilen 120 dakikaya kadar 60fps 4K videolar çekebilen Yi 4K aksiyon kamerasını üzerinde barındırmakta. Cihaz hakkındaki daha çok ayrıntıya ve fiyatına CES 2017 fuarında ulaşabileceğiz.